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Amerika Çin savaşında kritik gelişme!

Amerika Senatosu Çin`den ithal yüzlerce üründen alınan gümrük vergisini azaltan yasayı sessizce onayladı.

27 Temmuz 2018 Cuma 11:05
Amerika Çin savaşında kritik gelişme!

ABD ile Çin arasında ticaret politikası kaynaklı gerilim tırmanırken, ABD Senatosu Çin'de üretilen yüzlerce üründen alınan gümrük vergisini azaltan veya sıfırlayan yasa teklifini sessizce onayladı.
 
Senato herhangi bir tartışma olmadan, oybirliğiyle tost makinelerinden kimyasal maddelere kadar 1,660 ithal üründe gümrük vergisini azaltan veya kaldıran kararı onayladı.
 
Hükümet kayıtlarına göre bu ürünlerin yaklaşık yarısı Çin'de üretiliyor.
 
ABD Başkanı Donald Trump ABD'nin yüksek teknoloji alanındaki üstünlüğünü tehdit eden sektörlerindeki hızlı büyümeyi durdurmak amacıyla Çin'den ithal ürünlere bir dizi gümrük vergisi getridi. Çin de buna eşdeğer adımlarla karşılık verdi.
 
Hem Senato'dan geçen bu yasanın şimdi Temsilciler Meclisi'nden geçen benzer bir yasa ile uyumlu hale getirilmesi gerekiyor. Yasa daha sonra yürürlüğe girmesi için Trump'ın onayına gönderilecek.

Haber Tarihi: 27 Temmuz 2018 Cuma 11:05
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