Amerika-Çin gerilimi doları 4,80 seviyesine tırmandırdı

ABD ve Çin arasında artan ticaret gerilimi ile gelişmekte olan ülke piyasalarının genelinde çıkışlar gözlenirken, yurtiçi piyasada da satış baskısı devam etti.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk kabinesinin açıklanması ardından ekonomi politikalarına ilişkin belirsizliğin de satış olarak kullanıldığı belirtilirken, dolar/TL'de yaşanan ilk tepki ardından küresel piyasalara paralel bir seyir görülüyor.

Dolar/TL gün içerisinde 4.7970 seviyesine kadar yükseldi. Kur, saat 16:30'da 4.7630 seviyesinde yer aldı.

ABD-ÇİN KÜRESEL RİSKİ TETİKLİYOR

ABD'nin Çin'den ithal edilen 200 milyar dolar tutarında ürüne ek gümrük vergisi getirme tehdidinde bulunarak dünyanın en büyük iki ekonomisini ticaret savaşına gitgide daha yakın hale getirmesiyle birlikte küresel risk iştahı da oldukça kırılgan.

Dün işlem hacmi rekorunun kırıldığı ve yüzde 3'ün üzerinde kaybın yaşandığı borsada aşağı yönlü seyir bugün de devam ediyor. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 93.200 seviyelerine kadar gerilerken, endekste yüzde 3'e varan geri çekilme görüldü. Bankacılık endeksinde ise değer kaybı yüzde 5'in üzerinde.