Amerika çığırından çıktı: Brunson'u bugün bırakmazsanız...

Ekonomik savaşın suyunu çıkaran ABD bu kez de Türk firmaları üzerinden operasyon peşinde. New York Times'a konuşan ABD yönetiminden üst düzey bir yetkilinin iddiasına göre, rahip Andrew Brunson'ın en geç bugün serbest bırakılmaması halinde Trump'ın Türkiye'ye bir dizi yeni yaptırım uygulamayı değerlendirdiğini söyledi. Olası yaptırımların hedefleri arasında dünyada büyük başarılara imza atmış Türk Hava Yolları (THY) da var.

New York Times'a göre ABD'li rahip Andrew Brunson'ın serbest bırakılmasına yönelik müzakereler kilitlenirken Trump yönetiminin Türkiye'ye yönelik tehditlerinin de ardı arkası kesilmiyor.

THY'Yİ HEDEF ALDILAR... Gazeteye konuşan ABD yönetiminden üst düzey bir yetkili, bunların arasında Türk Hava Yollarına (THY) kısıtlamalar getirilmesinin de olduğunu paylaştı. Trump yönetiminin Ankara'dan talepleri arasında Türkiye'de bir yıldır hapiste tutulan NASA'da görevli biliminsanı Serkan Gölge ve ABD'nin Türkiye'deki diplomatik temsilciliklerinde çalışan 3 Türkiye vatandaşının serbest bırakılması da var.

BUGÜN SERBEST BIRAKILMAZSA...Ancak ABD yönetiminden üst düzey yetkili, Brunson çarşamba günü serbest bırakılmazsa kısa süre içinde Türkiye'ye karşı yeni yaptırımların uygulanacağını söyledi. Dün "Başkan Trump, rahip Brunson, elçilik çalışanları ve diğer Amerikan vatandaşlarının serbest bırakılmamasından dolayı hayal kırıklığına uğradı" açıklaması yapan Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, 'Trump Türkiye'ye çok öfkeli'' vurgusu yaparken ''Türkiye'ye doğru şeyi yapma ve bu kişileri bırakma çağrısını sürdüreceğiz'' dedi.

Gazeteye göre böylesi ortamda Türkiye'nin Washington Büyükelçisi'nin pazartesi günü Beyaz Saray'da temaslarda bulunması dikkat çekti. Yine gazetedeki iddiaya göre, temaslara dair bilgisi olan bir kişi, Türk elçi, ABD'de İran'a yaptırımların delinmesi davasının odağındaki Halkbank ve hapse mahkum edilen yöneticisi Hakan Atilla için taviz talep etti.