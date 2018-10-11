Amerika casuslukla suçladığı Çinli'yi teslim aldı

ABD Adalet Bakanlığı, Çin adına ekonomik casusluk yapmak ve ABD havacılık şirketlerinin ticari sırlarını çalmaya çalışmakla suçladığı bir Çinli'yi Belçika'dan teslim aldı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, aleyhindeki casusluk suçlamaları kapsamında Belçika'da tutuklanan Çin Ulusal Güvenlik Bakanlığı (MSS) mensubu Yanjun Xu adlı Çinli'nin, ABD'ye teslim edildiği bildirildi.

Ülke tarihinde ilk kez, yurt dışında yaşayıp ajanlıkla suçlanan birinin ABD'ye teslim edildiği belirtilen açıklamada, Yanjun'un Çin adına ekonomik casusluk yapmak ve ABD havacılık şirketlerinin ticari sırlarını çalmaya çalışmakla suçlandığı duyuruldu.