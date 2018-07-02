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Amerika bunu ilk kez yaptı! Dikkat çeken Türkiye ayrıntısı

Amerika Hava Kuvvetleri’nin güdümlü B61-12 nükleer bombanın ilk yeterlilik testlerini başarıyla tamamladıklarını, denemeler sırasında B-2 Spirit ‘hayalet uçakların’ kullanıldığını açıkladı.

02 Temmuz 2018 Pazartesi 09:07
Amerika bunu ilk kez yaptı! Dikkat çeken Türkiye ayrıntısı

ABD Ulusal Nükleer Güvenlik İdaresi’nden (NNSA) yapılan açıklamada, "Bu yeterlilik denemeleri, B61-12’nin yapısının sistem şartlarına uygun olduğunu gösteriyor ve B61-12’lerin kullanım süresini uzatma programının ulusal güvenlik koşullarına uygun olarak ilerlediğini ortaya koyuyor" dendi.

TÜRKİYE, ALMANYA, BELÇİKA VE HOLLANDA'DAKİ ÜSLERE KONUŞLANDIRILACAK

ABD, B61-12 bombalarını Almanya, İtalya, Türkiye, Belçika ve Hollanda’daki askeri üslerine konuşlandırmayı planlıyor. ABD Kongresi’nin değerlendirmelerine göre 2017-2046 döneminde Amerikan taktik nükleer kuvvetlerin modernizasyonu için 25 milyar dolar harcama planlanıyor.

5. nesil F-35 Lightning II çok işlevli avcı uçaklarının platformuyla uyumlu olacak B61-12 bombalarının ilk grubunun 2020’ye doğru orduya teslim edilmesi bekleniyor.

Haber Tarihi: 02 Temmuz 2018 Pazartesi 09:07
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