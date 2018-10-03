0553 313 94 23

Amerika bu skandalı konuşuyor! Donald Trump'a ağır darbe

New York Times gazetesi, Trump’ın ailesinden miras kalan şirketleri büyütmek amacıyla, ailelerinin vergiden kaçmalarına imkan sağlayan ve vergi dolandırıcılığını da içeren şaibeli bir vergi sistemi kullandığını yazdı.

03 Ekim 2018 Çarşamba 08:37
Amerika bu skandalı konuşuyor! Donald Trump'a ağır darbe

ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Times  (NYT),  Başkan Donald Trump'ın 1990'lı yıllarda şaibeli vergi stratejilerine  karıştığını ve ailesinin milyonlarca dolar vergi kaçırmasına yardım ettiğini  ileri sürdü. 

NYT, yayımladığı araştırma ile Başkan Trump'ın ailesinin milyonlarca dolar vergi kaçırmasına yardım ettiğini savundu. Araştırma kapsamında Trump'ın babası Fred Trump'ın eski danışmanları ve çalışanları ile mülakatlar yapan NYT, ayrıca banka hesapları, mali denetim ve faturaları da dahil Trump ailesine ait yüz bin sayfadan fazla belgeyi inceledi. İncelemeler sonucunda, Donald Trump'ın babasının milyonlarca usulsüz vergi indirimi almasına yardım ettiği öne sürüldü.

MİLYONLAR DOLARI SAKLAMIŞ
Haberde, Trump'ın babasının gayrimenkullerinden kalan miras için vergi ödememek adına kardeşleri ile sahte bir şirket kurduğu ve böylece milyonlarca doları sakladıkları iddia edildi.

DAHA AZ VERGİ ÖDEMİŞ
Baba Trump'ın çocuklarına 1 milyar dolardan fazla miras bıraktığı ve bunun için ödenmesi gereken vergi miktarının 550 milyon dolar olduğu belirtilen haberde, buna rağmen Trump kardeşlerin bu meblağın sadece 52,2 milyon dolarını ödediğini belirtti. NYT, Donald Trump'ın babasının babasından kalan gayrimenkulleri değerinin altında göstererek kendisi ve kardeşlerinin daha az vergi ödediğini iddia etti. ABD Vergi Dairesi'nin ise söz konusu stratejilere çok az tepki verdiği belirtildi.

AİLESİNDEN AZ PARA ALDIĞINI İDDİA ETMİŞTİ
Başkan Trump'ın bebekliğinden bu yana aile mirasından 413 milyon dolar değerinde pay aldığı belirtildi ancak Trump, başkanlık kampanyası süresince kendi şirketini kendi kurduğunu ve ailesinden çok az para aldığını ileri sürmüştü.

TRUMP'IN AVUKATI VE KARDEŞİNDEN SAVUNMA
Trump, NYT'nin sorularını cevapsız bırakırken, avukatı Charles J. Harder gazeteye yaptığı yazılı açıklamada, vergi kaçırma iddialarını reddederek, "Trump, ailesinin kullandığı vergi stratejilerine hiç karışmamıştır." savunmasında bulundu. Donald Trump'ın kardeşi Robert Trump da yaptığı açıklamada, babasının  ve annesinin vefatının ardından tüm vergilerin ödendiğini ifade etti.

İDDİALAR ARAŞTIRILIYOR
Trump, 2016'da yürüttüğü seçim kampanyası sürecinde vergi beyannamelerini yayımlamayı reddetmiş ve eleştirilerin hedefinde yer almıştı. New York Times'ın haberinin ardından New York Vergi Dairesi bu iddiaların araştırıldığını açıkladı. 

UYGUN YOLLARI AKTİF BİR ŞEKİLDE İZLİYOR
ABC News'e göre, New York Vergi Dairesi, Trump'ın vergi kaçakçılığı yoluyla ailesine milyonlarca dolar kazanç sağladığı iddialarını gözden geçiriyor. Kanala açıklama yapan New York Vergi Dairesi yetkilileri, "Vergi Dairesi soruşturmanın tüm uygun yollarını aktif bir şekilde izliyor." ifadesini kullandı.

NYT tarafından yayımlanan araştırmada Trump'ın, ailesinin milyonlarca dolar vergi kaçırmasına yardım ettiğini ileri sürülmüştü.

Haber Tarihi: 03 Ekim 2018 Çarşamba 08:37
  1. abd
  2. donald trump

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Adıyaman'da havaya uçurulan bin 800 yıllık köprünün iki yakası birleşiyor
    1. Adıyaman'da havaya uçurulan bin 800..
    2. Galatasaray maçı şifreli mi olacak?
    3. Dolar - euro kaç TL?
    4. PKK'ya eylül darbesi! Kökü kazınıyor
    5. Çeyrek altın ne kadar?
    6. CHP İstanbul adaylığı için sürpriz..
    7. Nagehan Alçı AK Parti'nin Ankara..
    8. Dolar piyasaya nasıl başladı?
    9. Powell: Kademeli faiz artırımları..
    10. Van'da pirinç çuvallarının içinde..
    11. Melih Gökçek - Mustafa Tuna kavgası..
    12. Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    13. 2019 asgari ücret için ilk rakam..
    14. AK Parti belediye başkan aday adaylık..
    15. DGS başvuruları hangi tarihlerde..
    16. AK Parti İstanbul ve Ankara büyükşehir..
    17. CHP'de büyük skandal! İcradan satılık..
    18. Galatasaray (GS) – FC Porto maçı ne..
    19. İstanbul Yeni Havalimanı metrosunda..
    20. Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne..
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    2018 KPSS DHBT sınav başvuruları ne zaman başlıyor?
    2018 KPSS DHBT sınav başvuruları ne zaman başlıyor?
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!

    Günün Karikatürü

    3 Ekim 2018
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? 2018/2019 sezonu
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? 2018/2019 sezonu
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı