Amerika: Brunson'ı bu hafta görüşeceğiz
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Türkiye'de ev hapsinde bulunan papaz Brunson ile ilgili açıklamalar yaptı.24 Eylül 2018 Pazartesi 19:55
Pompeo yaptığı açıklamada "Türk yetkililerle Brunson'ın durumunu bu hafta konuşmayı bekliyoruz" ifadesini kullandı.
Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesi ise, papaz Andrew Brunson'ın 12 Ekim'deki duruşmada serbest bırakılabileceğini ileri sürmüştü. Gazeteye konuşan bir Türk yetkili, Brunson'ın Ekim ayındaki duruşmada serbest bırakılması ile ilgili "Muhtemel bir sonuç" ifadesini kullanmıştı.
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