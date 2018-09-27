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Amerika bombardıman uçağı Çin hava sahasına girdi

Amerika'ya ait bir B-52 nükleer kapasiteli bombardıman uçağı, iki Japon savaş uçağı eşliğinde Çin'in "Hava Tanımlama Sahası" olarak ilan ettiği Doğu Çin Denizi'ndeki adalar üzerinde gövde gösterisi yaptı.

27 Eylül 2018 Perşembe 08:16
Amerika bombardıman uçağı Çin hava sahasına girdi

ABD Hava Kuvvetlerine bağlı bir B-52 nükleer kapasiteli bombardıman uçağının, iki Japon savaş uçağı eşliğinde Çin'in "Hava Tanımlama Sahası" olarak ilan ettiği Doğu Çin Denizi'ndeki adalar üzerinde gövde  gösterisi yaptığı bildirildi. 

Amerikan medyasına konuşan askeri yetkililer, Washington ile Pekin arasındaki gerginliği daha da tırmandıracak uçuşun dün gerçekleştirdiğini belirtti.

Amerikan CNN televizyonu, Savunma Bakanlığı (Pentagon) yetkililerine dayandırdığı haberinde, Japonya Hava Kuvvetlerine bağlı savaş uçaklarının eşlik  ettiği B-52 bombardıman uçağının daha önce planlanmış bir faaliyet kapsamında  Doğu Çin Denizi'nde uçuş yaptığı kaydedildi.

Söz konusu uçakların Çin ile Japonya arasında tartışma konusu olan  Senkaku adasının üzerinden de uçtuğu bildirildi.

Hafta başında yine bir ABD B-52 uçağının Guam adasından Güney Çin  Denizi'ndeki tartışmalı adalar üzerinde uçuş yaptığı kaydedilmişti.

Haber Tarihi: 27 Eylül 2018 Perşembe 08:16
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