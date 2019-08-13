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Amerika birleşik devletleri ne yapmak istiyor?

Gazetemiz okurlarından Alaaddin Kısa, "Amerika birleşik devletleri ne yapmak istiyor?" başlıklı yazısını bizimle paylaştı.

13 Ağustos 2019 Salı 12:06
Amerika birleşik devletleri ne yapmak istiyor?

Alaaddin Kısa/Konya

ABD’nin amacı ne? ABD Türkiye ile mi devam etmek istiyor? Bunun cevabını bulabilmek için ABD’yi yöneten güçlerin karakterine bakmak gerekir. ABD’yi yöneten güçlerin yönetim merkezi İsrail ve Yahudilerdir. Türkiye bu anlaşma ile çok büyük yanlış yapmıştır çünkü karşıda mert bir düşman yoktur.

Yahudilerin vaat edilen topraklar arasında gördüğü Suriye’nin kuzeyini sadece anlaşmalarla Türkiye‘ye bırakmasını beklemek hayalcilikten öteye gitmemektedir. ABD hiçbir şekilde taahhütlerini yerine getiremez.

Yahudi Evanjelistlerin ABD yönetimini bu anlaşmaya aykırı hareket ettireceği kesindir. ABD’den gelen seslerden en ilgi çekici olan Türkiye’de Erdoğan sonrasını düşünerek davranmanın gerekli olduğunu ifade edenlerdir.

Bu düşünce Türkiye için yeni bir Erdoğansız dönemin planlandığıdır. Bu dönem gelinceye kadar oyalama taktiği uygulayan ABD ve Yahudiler Türkiye ile anlaşmakta mahsur görmemişlerdir. Bu anlaşma da göstermektedir ki Sayın Erdoğan’a yeni bir darbe girişimi hazırlanmaktadır.

En kısa süre de ABD’nin bu oyunu bozularak anlaşmaya karşı yapılacak en ufak ihlal sebep gösterilerek Suriye’nin Kuzeyine harekat başlatılmalıdır.

Tüm oyunları bozacak hamle budur. Bu hamleden önce Tel Rıfat anlaşma dışında kaldığı için en kısa sürede harekat başlatılarak temizlenmelidir. Tel Rıfat Terör Koridorunun gelecek umududur. Tel Rıfat’tan sonra en büyük umudu Menbiç’tir. Türk Ordusu Menbiç’e Tel Rıfat’tan sonra girmelidir.

Büyük resimde en önemli sorun olan Suriye’nin Kuzeyindeki terör koridorunu besleyen damarları kökten kesme hamlesidir. Bu hamlenin ilk ayağı Pençe harekatı diğeri de Sincar’a yapılacak kara harekatıdır. Sincar’a yapılacak harekat anlaşma dışında bir geçiş koridorunu ortadan kaldıracaktır.

Türkiye Büyük Devlettir. Tuzak kurulan bir Devlet değil oyun kuran bir Devlettir. Sayın Erdoğan ve Devleti zaafa uğratacak adımlar atacağı açık olan Evanjelistlerin ve ABD’nin yeni planlarının ne olduğunu çok yakında göreceğiz. Türkiye ya bu oyunları bozacak ya da acı bir biçimde parçalanıp gidecektir.

Bu bölücü planların en büyük hedefi Arz-ı Mevud sınırlarını oluşturmaktır. Sahte dostlardan uzak durup gerçek hedefimiz olan Misakı Milli’ye ulaşmak Erdoğan ve Bahçeli’nin yapılan tuzağa düşmemelerine bağlıdır.

Allah liderlerimize basiret versin. Amin...

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Haber Tarihi: 13 Ağustos 2019 Salı 12:06
  1. Konya
  2. Alaaddin Kısa
  3. ABD
  4. Yahudiler
  5. vaat edilen topraklar
  6. Yahudi Evanjelistler
  7. Recep Tayyip Erdoğan
  8. Tel Rıfat
  9. Türk Ordusu
  10. Menbiç
  11. Arz-ı Mevud

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