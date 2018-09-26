Amerika Birleşik Devletleri kritik zirvenin tarihini açıkladı
Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Başkan Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim'in gelecek ay yeniden bir araya geleceğini açıkladı.26 Eylül 2018 Çarşamba 15:22
ABD Başkanı Donald Trump, geçen yıl defalarca nükleer savaşın eşiğine geldiği Kuzey Korelideri Kim Jong-un ile gelecek ay yeniden buluşuyor.
GELECEK AY GERÇEKLEŞTİRİLECEK
Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, beklenen zirvenin büyük olasılıkla önümüzdeki ay gerçekleşeğini duyurdu. Pompeo'nun verdiği bilgiye göre, randevunun yeri için taraflar halen çalışıyor.
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