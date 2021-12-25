'Amerika Birleşik Devletleri borç batağında'

Allah ticareti helal, faizi ise haram kılmıştır ...

(Bakara Suresi, 275. Ayet)

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) borçtan bir türlü kendini kurtaramıyor ve her geçen gün daha da borç bataklığına saplanmakta.

ABD’nin geçmişte borca nasıl battığına bir bakalım:

1861 ile 1865 yılları arası Güney ve Kuzey devletleri arasında devam eden iç savaş sonrası ABD 2,7 milyar Dolar bütçe borcunu ileriki yıllarda bütçe fazlası ile yarıya indirmişti.

Birinci Dünya Savaşı sonrası Amerikanın borcu 25,5 milyar Dolara çıkmış ve bu borç daha sonra bütçe fazlası ile ancak üçte ikiye indirilebilmişti.

30’lu yıllarda Dünya Ekonomi Krizi ve İkinci Dünya Savaşı akabinde Amerika bütçesinin borcu 251 milyar Dolara ulaştı.

1944’te Bretton Woods anlaşmasında Dolar, altına bağlı (bir Unze altın 35 Dolar değerinde) dünya ticareti para birimi olarak kabul edildi. Amerika Devletinin borçları bu devrede azalmaya başladı.

1973’te Bretton Woods anlaşması fesh edilerek Doların, altına bağlılık şartı kalktı. 1973’te Amerika Birleşik Devletlerinin bütçe borcu 466 milyar Dolara ulaşmıştı.

ABD’nin 31 Aralık 2019’da borcu 23 trilyon (tam olarak: 23.201.380.134.806) Dolardı. Bütçe borcu bir yıl sonra, yani 31 Aralık 2020 de 28 trilyon (tam olarak 27.747.797.947.667) dolara çıktı.

Bütçe borcunun 2021 sonu itibari ile 30 trilyon doların üzerine çıkması bekleniyor.

Her bir Amerikalı 91 bin Dolar borçlu.

328 milyon nüfusa sahip olan ABD’nin bütçe borcundan kaynaklanan her bir ferdine düşen borç payı 91 bin Dolara tekabül ediyor. Tabi ki fertlerin şahsi borçları bu rakamın içinde de değil.

ABD kimlere borçlu? Amerika’nın toplam 7.555,8 milyar borcu olan dış ülkelerden bazıları şunlardır:

1319,8 Milyar Dolarla Japonya

1047,0 Milyar Dolarla Çin

569,0 Milyar Dolarla İngiltere

326,1 Milyar Dolarla İrlanda

294,7 Milyar Dolarla İsviçre

293,9 Milyar Dolarla Lüksembug

249,1 Milyar Dolarla Kayman Ad.

249,0 Milyar Dolarla Brezilya

238,6 Milyar Dolarla Fransa

237,2 Milyar Dolarla Tayvan

227,7 Milyar Dolarla Belçika

219,4 Milyar Dolarla Hong Kong

Doların akibeti ne olacak ?

Borcu kapatmak için yeni borç çekmek faize bağlı ekonomilerde alışılagelmiş bir yol.

Fakat ekonomi istenen gelişmeyi göstermez ise yeni borçlanma kaçınılmaz olur.

Amerika tahvillerine güven kalktığı anda faizler artacak ve faiz borcunu kapatmak için vergi gelirleri kullanılacak. Bu metot ise vatandaşa hizmetleri kısma anlamına gelecek.

Başka bir metot da Merkez Bankasının para basarak paranın değerini düşürmesi olacak. Doların değer kaybı Amerika tahvillerine nasıl bir etki yapacağı meçhul.

Amerika sisteminde başka bir metot da “Goverment Shutdown” denilen memurların parasız mecburi izne gönderilmesi.

En kötü ihtimalde yeni para bulamayan Amerika’nın iflas etmesi ve Doların baş aşağıya düşüp değer kaybetmesi olacak.

Amerika Birleşik Devletlerinin bütçe borcu miktarının 2020 yılında “gayri safi yurtiçi hasılasının” %127,1 e ulaşmış olması bir manada faiz bataklığında batması anlamına gelmekte.

2008’de yaşanan Lehman Brothers bankasının iflası ile tüm dünyada ekonomik kriz halen atlatılmış değil.

Tüm dünyaya borcunu ödeyemeyecek duruma gelen Amerika’nın yani Doların ani düşüşle değer kaybetmesi tüm dünya ülkelerinin ekonomisini de çökertecektir.

En çok zararı da bankalarda birikimlerini Dolar bazında tutan vatandaşlarımız görecek.