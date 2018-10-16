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Amerika Başkanı Donald Trump, Veliaht Prens Selman ile görüştü

Trump, Suudi Veliaht Prens Selman ile telefonda görüştü. Trump yaptığı açıklamada Suudi Prens'in, Kaşıkçı olayıyla ilgili bilgisi olduğu iddiasını reddettiğini ifade etti.

16 Ekim 2018 Salı 22:11
Amerika Başkanı Donald Trump, Veliaht Prens Selman ile görüştü

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile telefonda görüştü. 

ABD Başkanı Donald Trump, 2 Ekim'den bu yana kendisinden haber alınamayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı hakkında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'la telefonda görüştüğünü açıkladı. Trump Twitter’dan yaptığı açıklamada, Selman’ın Cemal Kaşıkçı olayıyla ilgili bilgisi olduğu iddiasını reddettiğini belirterek, “Suudi Prens, olay hakkında başlatılan soruşturma hızla genişleteceğini, bu olay hakkında eksiksiz bir soruşturma yapacağını söyledi” dedi. 

Haber Tarihi: 16 Ekim 2018 Salı 22:11
  1. ABD Başkanı Donald Trump
  2. Suudi Arabistan

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