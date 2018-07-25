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Amerika, BAE'yi desteklemeyince şikayetçi oldular

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Amerika'daki Büyükelçisi; ülkesinin Amerika'nın BAE'nin Yemen'in batı sahilindeki savaş konusundaki destek talebini kabul etmemesi sebebiyle bu ülkeden şikayetçi olduğunu belirtti.

25 Temmuz 2018 Çarşamba 09:38
Amerika, BAE'yi desteklemeyince şikayetçi oldular

BAE'nin Washington Büyükelçisi Yusuf el-Atibe yaptığı açıklamada; ülkesinin Amerika'dan, batı sahilinde BAE'yi destekleme taleplerini kabul etmemesi nedeniyle razı olmadığını söyledi.

Yusuf el-Atibe daha sonra; Amerika iki tutum sergileyemez ve dünyadaki konumunu ortaya koymalıdır, bize katılmak istiyor mu istemiyor mu? Amerikalı bir yetkili bana halklarının Batı Asya'da daha fazla faaliyet gösterilmesine destek verilmesini kabul etmediğini söyledi. Böyle bir şey duyduğumuzda ve müttefiklerimizin destek verme niyetinin olmadığını gördüğümüzde kendimizi bu işi tek başına bitirmeye hazırlamalıyız, ifadelerini kullandı.

Yusuf el-Atibe daha önce de Amerikan kongresinin önde gelen üyelerine mektup göndererek, Washington'un Yemen'in batı sahilindeki operasyonu desteklemesini istemişti ancak güya BAE büyükelçisi istediği cevabı alamadı.

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2018 Çarşamba 09:38
  1. saldırı
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  3. yemen
  4. bae
  5. DÜNYA Haberleri

YORUM YAZ

  • Davut DavutDavut Davut45 dk önce
    Klavuzu ABD olanın burnu kokudan kurtulmaz. Ne işin var Yemen’de? İpiyle kuyuya indiklerin ipin ucunu bırakınca böyle ortada kalıverirsin. Sonra da mee’ lemeye başlarsın.
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