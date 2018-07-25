Amerika, BAE'yi desteklemeyince şikayetçi oldular

BAE'nin Washington Büyükelçisi Yusuf el-Atibe yaptığı açıklamada; ülkesinin Amerika'dan, batı sahilinde BAE'yi destekleme taleplerini kabul etmemesi nedeniyle razı olmadığını söyledi.

Yusuf el-Atibe daha sonra; Amerika iki tutum sergileyemez ve dünyadaki konumunu ortaya koymalıdır, bize katılmak istiyor mu istemiyor mu? Amerikalı bir yetkili bana halklarının Batı Asya'da daha fazla faaliyet gösterilmesine destek verilmesini kabul etmediğini söyledi. Böyle bir şey duyduğumuzda ve müttefiklerimizin destek verme niyetinin olmadığını gördüğümüzde kendimizi bu işi tek başına bitirmeye hazırlamalıyız, ifadelerini kullandı.

Yusuf el-Atibe daha önce de Amerikan kongresinin önde gelen üyelerine mektup göndererek, Washington'un Yemen'in batı sahilindeki operasyonu desteklemesini istemişti ancak güya BAE büyükelçisi istediği cevabı alamadı.