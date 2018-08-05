Amerika, Almanya ve Türkiye hattında nefes kesen operasyon

İstanbul Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kaçakçılarının Güney Amerika'dan Almanya aktarmalı olarak İstanbul'a makine parçası içerisinde kokain gönderildiğini tespit etti.

Alınan bu bilgi üzerine Alman Gümrük birimi uyarılarak uyuşturucu kargosunun takibe alınması istendi. Alman Gümrük görevlisi, içerisinde uyuşturucu olduğu tespit edilen kargoyu kontrollü bir şekilde İstanbul'a getirdi.

OPERASYONDA İKİNCİ AŞAMA

İstanbul Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'a getirilen uyuşturucu kargosunu almaya gelen kişilerin yakalanması için harekete geçti. Makine parçasıymış gibi ithalat işlemleri yapılarak yurda sokulan uyuşturucu kargosunu alamaya gelen Kemal S. ve Ahmet B. gözaltına alındı.

Genişletilen operasyonda, uyuşturucu kargosu üzerinde ismi bulunan Murat Ç. de Hadımköy'de çalıştığı bir fabrikada gözaltına alındı.

PARÇANIN AÇILMASI SAATLERCE SÜRDÜ

Çelik makine parçası içerisine gizlenmiş uyuşturucunun çıkarılması için atölyede uzun süren bir çalışma yapıldı. Saatlerce süren çalışmanın ardından makine parçası kesilerek içerisine gizlenmiş olan 6 kilo kokain ele geçirildi. Kokainin piyasa değerinin 2 milyon lira olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan, Murat Ç., Kemal S. ve Ahmet B. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.