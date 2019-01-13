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Bizde cezaevine atılıyor! Amerika 13 yaş gelinleri onayladı

Türkiye’deki 18 yaş altı evlilikleri diline dolayıp, İslam’ı karalayan batı; kendi ülkesinde 13 yaş evliliklerine onay veriyor. ABD’de son 10 yılda binlerce kişi çocuk yaştaki evlilikler yoluyla pasaport başvurusu yaptı; devlet onayladı. Pakistanlı 13 yaşındaki kız, 26 yaşındaki adamla zorla evlendirildiğini belirtip, “Ben, eşim için sadece pasaporttum” dedi.

13 Ocak 2019 Pazar 13:09
Bizde cezaevine atılıyor! Amerika 13 yaş gelinleri onayladı

Türkiye’de ve İslam coğrafyasındaki 16 ve 17 yaşındaki evlilikleri bile eleştirip Müslümanları hedef alan batı dünyası kendi yaptığını görmüyor. Cinsel ilişki yaşının 12’ye düştüğü Amerika’da binlerce kişi 13-17 yaş aralığında yaşta evlilik yaptı, devlet de buna karşı çıkmak yerine onayladı.

Uluslararası ajansların ele geçirdiği hükümet verilerine göre, ABD’de son 10 yılda binlerce kişinin 13-17 yaştaki kişilerle evlilikler yoluyla yaptığı pasaport başvuruları onaylandı. ABD Senatosu İç Güvenlik Komitesi’nin 2017’de hazırladığı raporda, 2007-2017 döneminde 5 binden fazla yetişkin, 13-17  yaştaki eşleri için evlilik yoluyla pasaport başvurusu yaparken, 3 bine yakın 13-17 yaşlarındaki kişiler kendisinden büyük eşleri için pasaport başvurusunda bulundu.

13-17 yaştaki evlilikler sebebiyle en çok pasaport talebi Meksika’dan geldi. Bu ülkeyi Pakistan, Ürdün, Dominik Cumhuriyeti ve Yemen takip etti.

Senatör: Yanlışı düzeltmeliyiz

Senato İç Güvenlik Komitesi Başkanı ve Wisconsin Eyaleti Senatörü Ron Johnson, söz konusu sayılara ilişkin “Bu bir problem teşkil ediyor. Bunu düzeltmeliyiz” değerlendirmesinde bulundu.

Ajanslara konuşan bazı zorla evlendirilmiş kişiler, ABD’nin yumuşak evlilik yasaları ile ABD pasaportunun çekiciliği birleşince bu başvuruların arttığını savundu. New York’ta büyüyen Pakistan asıllı Naila Amin, “13 yaşında zorla evlendirildim ve 26 yaşındaki kocamın ABD’ye gelebilmesi için başvuruda bulundum. İnsanlar Amerika’ya gelebilmek için ölüyor. Ben onun (kocam) için bir pasaporttum” dedi.

Avrupa neden görmüyor!

Özellikle Ortadoğu’daki 18 yaşı altı evliliklere tepki gösterip devletlerin buna izin vermemesi gerektiğini belirten Avrupalı ülkeler, Amerika’nın 13-17 yaştaki evlilikleri onaylamasına ise ses çıkarmıyor. Türkiye’de 16 yaş evliliğinin bile yasak olması ve tarafların cezaevine gönderildiği gerçeği, aslında ülkemizin çocuk gelin olayına batıdan daha fazla önlem aldığını da gözler önüne koydu.

ABD’nin göçmen sisteminin çocuk gelinler problemine açık kapı bıraktığı ve birçok insanın bundan faydalandığı gerçeğine karşın Amerikan’nın kendi vatandaşları için de birçok eyalette hâlâ evlilik için bir yaş sınırı bulunmuyor ve buna engel bir kanun da yok.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 13 Ocak 2019 Pazar 13:09
  1. İslam coğrafyası
  2. Müslümanlar
  3. ABD
  4. pasaport başvuruları
  5. ABD Senatosu İç Güvenlik Komitesi
  6. evlilik yoluyla pasaport başvurusu
  7. Pakistan
  8. Ürdün
  9. Dominik Cumhuriyeti
  10. Yemen
  11. Meksika
  12. Senato İç Güvenlik Komitesi Başkanı ve Wisconsin Eyaleti Senatörü Ron Johnson
  13. ABD pasaportu
  14. New York
  15. Ortadoğu
  16. ABD’nin göçmen sistemi

YORUM YAZ

  • çağlarçağlar31 dk önce
    Türkiyeyi zehirlemişler zaten zehirliyeceği kadar,,aslında bu zehir evinin odasına kadar gelmiş çünkü,,insanlarda şu algı var 18 yaşına gelmeyene kadar o daha çocuk,,annesi babası ondan sorumlu ona bakmak zorunda gibi bir algı var halbuki bir kız yanılmıyorsam 9 10 yaşında buluga erer akıl balig erkek ise 13 15 yani tam olarak bilmesemde , 18 yaş sınırı sorumluluk sahibi olma yaşı ancak sorumluluk yaşı daha 7 yaşında çocucuğuna namazı dinini öğretmek ile başlamıyormu? bu yüzdendirki İSLAM dini ile büyütülmeyen nesil batılıları örnek alıyor. zaten evlilikler 25 yaşından aşşagı olmuıyor ülkemizde erkekler için, kadınlar halen çocuk çünkü 18 yaşına girmedi ancak kanıtlanmış birşey daha varki bir kız cocugu yaşından 2-3 yaş büyüktür,,mesela 16 yaşında olan bir 19 gibidir ancak tabiki 13 yaşında evlensin de diyemeyiz ama burdaki en büyük yanlış toplumun yanlış biligilendirilmesi,,yasa çıktı ha tamam o kesin doğrudur halbuki batılıların neyi doğruki? batılılardan gelenler bizi mahvetmedim? İSLAM ı iyi bilmediğimiz için malesef birbirimize zulmediyoruz ...en iyisini en doğrusunu sadece 1 ve en yüce olan (ALLAH) c.c. bilir...

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