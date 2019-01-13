Bizde cezaevine atılıyor! Amerika 13 yaş gelinleri onayladı

Türkiye’de ve İslam coğrafyasındaki 16 ve 17 yaşındaki evlilikleri bile eleştirip Müslümanları hedef alan batı dünyası kendi yaptığını görmüyor. Cinsel ilişki yaşının 12’ye düştüğü Amerika’da binlerce kişi 13-17 yaş aralığında yaşta evlilik yaptı, devlet de buna karşı çıkmak yerine onayladı.

Uluslararası ajansların ele geçirdiği hükümet verilerine göre, ABD’de son 10 yılda binlerce kişinin 13-17 yaştaki kişilerle evlilikler yoluyla yaptığı pasaport başvuruları onaylandı. ABD Senatosu İç Güvenlik Komitesi’nin 2017’de hazırladığı raporda, 2007-2017 döneminde 5 binden fazla yetişkin, 13-17 yaştaki eşleri için evlilik yoluyla pasaport başvurusu yaparken, 3 bine yakın 13-17 yaşlarındaki kişiler kendisinden büyük eşleri için pasaport başvurusunda bulundu.

13-17 yaştaki evlilikler sebebiyle en çok pasaport talebi Meksika’dan geldi. Bu ülkeyi Pakistan, Ürdün, Dominik Cumhuriyeti ve Yemen takip etti.

Senatör: Yanlışı düzeltmeliyiz

Senato İç Güvenlik Komitesi Başkanı ve Wisconsin Eyaleti Senatörü Ron Johnson, söz konusu sayılara ilişkin “Bu bir problem teşkil ediyor. Bunu düzeltmeliyiz” değerlendirmesinde bulundu.

Ajanslara konuşan bazı zorla evlendirilmiş kişiler, ABD’nin yumuşak evlilik yasaları ile ABD pasaportunun çekiciliği birleşince bu başvuruların arttığını savundu. New York’ta büyüyen Pakistan asıllı Naila Amin, “13 yaşında zorla evlendirildim ve 26 yaşındaki kocamın ABD’ye gelebilmesi için başvuruda bulundum. İnsanlar Amerika’ya gelebilmek için ölüyor. Ben onun (kocam) için bir pasaporttum” dedi.

Avrupa neden görmüyor!

Özellikle Ortadoğu’daki 18 yaşı altı evliliklere tepki gösterip devletlerin buna izin vermemesi gerektiğini belirten Avrupalı ülkeler, Amerika’nın 13-17 yaştaki evlilikleri onaylamasına ise ses çıkarmıyor. Türkiye’de 16 yaş evliliğinin bile yasak olması ve tarafların cezaevine gönderildiği gerçeği, aslında ülkemizin çocuk gelin olayına batıdan daha fazla önlem aldığını da gözler önüne koydu.

ABD’nin göçmen sisteminin çocuk gelinler problemine açık kapı bıraktığı ve birçok insanın bundan faydalandığı gerçeğine karşın Amerikan’nın kendi vatandaşları için de birçok eyalette hâlâ evlilik için bir yaş sınırı bulunmuyor ve buna engel bir kanun da yok.