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Ameliyattan 15 gün sonra ölen Yeliz Bayar için açıklama

Gaziantep’te karın yağlarını aldırmak için geçirdiği ameliyattan sonra ölen Yeliz Bayır’ın ölümünün ardından tedavi gördüğü hastaneden açıklamada, solunumu duran hastanın hemşirenin erken farketmesi sonucu yeniden hayata döndürüldüğü duyuruldu.

12 Haziran 2019 Çarşamba 17:20
Ameliyattan 15 gün sonra ölen Yeliz Bayar için açıklama

Gaziantep’te karın yağlarını aldırmak için geçirdiği ameliyattan sonra ölen Yeliz Bayır’ın ölümünün ardından tedavi gördüğü hastaneden açıklamada, solunumu duran hastanın hemşirenin erken farketmesi sonucu yeniden hayata döndürüldüğü duyuruldu.


Yeliz Bayar’ın ölümünün ardından tedavi gördüğü hastaneden süreç ile ilgili yapılan açıklamada, "23.05.2019 tarihinde hastanemize Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi kliniği dış muayene hekimi hastası olarak operasyon amaçlı gelen Yeliz Bayır(38)isimli hastanın özel hekiminin onayıyla yağ alımı revizyon operasyonu için preoperatif tetkikleri yapılmış operasyon öncesi ilgili kliniklere konsültasyonları gerçekleştirilerek operasyona uygunluk onayları alınmış ve bu operasyonun tüm risklerine ve nadirde olsa gözüken komplikasyonlarına ilişkin bilgilendirme yapılarak ilgili onam ve izinleri alınmıştır. Hasta 24.05.2019 tarihinde ilgili işlemler için özel hekimi tarafından ameliyata alınmış ve ameliyat beklenildiği gibi başarılı geçmiştir.Ameliyat sonrası hastamız posteoperatif dönem sonrası uyandırıldığında cilt altında bir miktar hava olduğu saptanmış, solunum yolunda hava kaçağı olma durumuna karşı hasta güvenlik tedbirleri gereği tekrar uyutulmuştur. Bu durum hastanın ailesi ile paylaşılarak hasta tamamen tedbir amaçlı yoğun bakımda izleme alınmıştır. Hasta Göğüs Hastalıkları, Göğüs Cerrahisi, Kardiyoloji ve diğer ilgili klinik hekimleri tarafında değerlendirilmiş ve hastanın 24 saat tekrar uyutularak takibine karar verilmiştir. Hasta 24 saat sonra uyandırılmış ve kontroller sonrası teşhis edilen hava kaçağının bitmiş olduğu görülmüştür. Hastanın tüm hayati fonksiyonları ve durumu stabil olmasına rağmen yoğun bakımda bir süre daha tedbir amaçlı takibine karar verilmiştir. Hastanın fiziki durum ve beslenmesi servis takibi koşullarını sağlayınca hasta yoğun bakımdan alınarak yataklı serviste takibe alınmıştır. Hasta, servis takibi sırasında akşam saatlerinde hemşire ve özel hekiminin muayenesi sonrası yakınlarına durumu ile ilgili özet bilgi verilmiştir.Özel hekimi hastanın durumunun iyi olmasına rağmen hastane de takibini devamı yönünde görüşünü bildirmiştir.Hemşire viziti sonrası hasta yakınlarının odada olmadığı bir anda hastanın tek başına kaldığı aralıkta sebebi bilinmeyen bir nedenden solunumu gitmiş ve kalbi durmuş olan hastanın, bu durumu servis hemşireleri ve refakatçisi tarafından fark edilerek ilk müdahale nöbetçi hekim tarafından yapılmıştır. Hastanın tekrar kalbi çalıştırılmıştır. Hasta tekrar yoğun bakım takibine alınmış ve ilgili kliniklerimiz tarafından müdahale gerçekleşmiştir. Hastaya yapılması gereken tüm tedaviler en üst seviyede ve özenle yapılmıştır. Hastanın takibinin ileriki günlerinde ailenin de onayı ile hastaya ileri teşhis ve tedavi amaçlı 3. Basamak sağlık kuruluşu olarak Gaziantep Üniversitesi eğitim ve Araştırma hastanesi ile iletişime geçilmiş ve sevki gerçekleştirilmiştir. Hastaya sonraki günlerde Eğitim ve araştırma hastanesinde yapılan tüm süreçler tarafımızca da takip edilmiş olup maalesef tüm tedavi ve çabalara rağmen hastayı 12.06.2019 tarihinde kaybetmiş bulunmaktayız.


Hastanın kederli ailesine başsağlığı dileriz" denildi.

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 17:20
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