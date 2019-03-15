Ameliyatta vidaları takılmayan kadın sakat kaldı

Denizli’de bir kadın, bel fıtığı ameliyatı için yürüyerek gittiği hastaneden bastonla çıktığını ve omuriliğine monte edilen platine 2 vidanın takılmasının unutulduğunu iddia ederek doktordan şikayetçi oldu. Şikayet üzerine ameliyatı gerçekleştiren doktor hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Akıllara durgunluk veren olay 2017 yılında Ekim ayında yaşandı. Ayten Tekin isimli 56 yaşındaki kadın ayaklarında oluşan sıkıntıdan dolayı Denizli Devlet Hastanesine başvurdu. Burada doktorlar tarafından ‘bel fıtığı’ teşhisi konulan kadına ameliyat olması gerektiği söylendi. Tekin de bulunun üzerine ameliyatı kabul ederek 2017 yılı Ekim ayında bıçak altına yattı. Ancak Tekin ameliyattan sonra sağ ayağının tamamını sol ayağının ise bilek kısmına kadar olan bölümünü his kaybı yaşayıp yürüme güçlüğü çekince hastane hastane dolaşmaya başladı. Tekin hayatını şokunu ise gittiği bir özel hastanede olduğu muayene sonrası yaşadı. Gittiği hastanedeki doktorlar Tekin’e önceki ameliyatında omuriliğine monte edilen platine 2 vidasının eksik takıldığını söyledi. Bunun üzerine soluğu Devlet Hastanesinde alan kadın olay karşısında kendisine yapılan ‘vidaların takılması unutulmuş’ açıklamasını alınca ikinci bir şok yaşadı. Tekin sonrasında ise normal yürümek için özel hastaneden 2018 yılı Nisan ayında ikinci bir ameliyat oldu. Ancak bu ameliyat sonrasında da Tekin sağlığına kavuşamadı. Bunun üzerine Tekin ilk ameliyatını yapan doktordan şikayetçi olunca doktor hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı.

“Sağ ayağımın tamamı sol ayağımda bileğime kadar hissiz ve uyuşuk”

İlk olduğu ameliyat sonrası unutulduğunu iddia ettiği vidalarının ilk 3 ay içerisinde takılması halinde yürüme güçlüğü çekmeyeceğini öne süren Tekin, “Devlet Hastanesinde ameliyat oldum. Ameliyattan sonra ağrıların çoğaldı, sağ ayağım tutmadı ve sol ayağımda bileğime kadar tutmadı. Sonra hastane hastane dolaşmaya başladım. Bir özel hastanede olduğum muayenede benim vidalarımın unutulduğu söylediler. İlk 3 ayda ameliyat olsaymışım bu duruma gelmeyecekmişim. Belimde ve beynimde ödem oluştu. Sağ ayağımın tamamı sol ayağımda bileğime kadar hissiz ve uyuşuk. İlk olduğum ameliyatta 2 tane vidamı takmayı unutmuşlar. Benim MR’larımı çekiyorlar sonuçlarını veriyorlar ama CD’leri ya karartılmış ya da üzerine çizgi çekilmiş yada boş çıkıyor. Özel hastanede ameliyat oldum yine CD’side verilmedi bana” diye konuştu.

“Ameliyattan sonra bastona mahkum ettiler”

Hastaneye yürüyerek gittiğini ancak daha sonra sakat çıktığını dile getiren Tekin şunları söyledi:

“Engelli raporu aldım şu anda yüzde 42 verdiler. İlk ameliyatımı bel fıtığı var diyerek oldum. Ama benim belim ağrımıyordu. Ben sadece ayaklarım ağrıyor diye başvurdum. Felç geçirmek üzeresin hemen ameliyat’ dediler. Ben daha önce ne beyin cerrahisine gittim ne de fizik tedavi gördüm. Cumhurbaşkanım ve Sağlık Bakanımdan yardım istiyor. Hastaneye ilk gittiğimde yürüyordum, engelli değildim. Sağlıklı girdim sakat olarak çıktım şu anda engelliyim. Ameliyattan sonra bastona mahkum ettiler bunsuz yürüyemiyorum yani özürlü kaldım.”

Doktor teknik anlamda kusursuz bulundu

Olayla ilgili bilgisine başvurulan Denizli İl Sağlık Müdürü Dr. Berna Öztürk ise şikayet üzerine adli ve idari soruşturma başlatıldığını ve idari soruşturmanın tamamlandığını aktardı. Öztürk, bir başka hastane tarafından oluşturulan doktorlar nezdindeki bilirkişi heyetinin verdiği raporda doktorun teknik anlamda kusurlu bulunmadığını ancak adli sürecin devam ettiğini kaydetti.

Öte yandan, yaşlı kadın ise adli soruşturma kapsamında avukat tuttuğunu ve dava açmaya hazırlandığını hatırlattı.