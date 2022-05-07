Ameliyatlardan önce PCR testi veriliyor mu? Korona pozitif olanın ameliyatı iptal mi ediliyor?
Koronavirüs salgını sebebiyle yaşamlarımıza giren PCR testi uygulamasının ameliyatlardan önce zorunlu olup olmadığı merak ediliyor. Kovid pozitif olanlar ameliyatlara alınmıyor mu?
Koronavirüs salgını sebebiyle hastanelerde ameliyat öncesi hastalardan PCR testi alınma zorunluluğu bulunuyordu. Bu uygulamanın devam edip etmediği ise merak konusu. Peki, ameliyat öncesi PCR testi vermek zorunlu mu?
Ameliyatlardan önce PCR testi veriliyor mu? Korona pozitif olanın ameliyatı iptal mi ediliyor?
Sağlık Bakanlığınca, ameliyat ve diğer girişimsel işlemler öncesi hastalara Kovid-19'a yönelik tarama amaçlı PCR testi zorunluluğu kaldırıldı.
Bakanlık tarafından tarama amaçlı PCR testleriyle ilgili sağlık kuruluşlarına yazı gönderildi.
Bu çerçevede hastanelerde, ameliyat, endoskopi, kolonoskopi gibi girişimsel işlemler öncesinde hastalara yönelik tarama amaçlı PCR testi zorunluluğuna son verildi.
Söz konusu kararın Kovid-19 vaka sayılarının mevcut durumu, hastalığın seyri, aşılama oranı, ilaç kullanımı gibi etkenlerin göz önünde bulundurularak alındığı öğrenildi.