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Ameliyathane teknikerlerinin mağduriyeti

Gazetemiz okurlarından İsa Kopuz, "Ameliyathane teknikerlerinin mağduriyeti" başlıklı yazısını bizimle paylaştı.

16 Mart 2019 Cumartesi 11:58
Ameliyathane teknikerlerinin mağduriyeti

İsa Kopuz

Türkiye’de ve KKTC olmak üzere 50 üniversitenin SHMYO Ameliyathane Hizmetleri eğitimi verilmektedir. 2002 yılında ABD tabanlı olarak cerrahi teknikerliği bölümü getirilmiş 2011 yılında cerrahi teknikerliği ismi değiştirilerek ameliyathane hizmetleri olarak değiştirilmiş olup görev tanımlarımız 2011’de khk ile yazılmış ardından 2014’te yeni bir yönetmenlik ile tekrar görev tanımlarımız yazılmış fakat yazılan görev meslek tanımlarımızda açık uçlu maddeler yer almaktadır sağlık eğitimleri açısından 20 farklı dersten cerrahlar tarafından eğitim verilmektedir.

Yazılan görev tanımlarımız alınan eğitimler ile ters olup AMELİYATHANE TEKNİKERİ olarak yeni görev tanımı yazılmasını buna yönelik yeni bir yönetmenlik çıkarılmasını ve mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz.  Ayrıca özel ve kamu hastanelerinde bulundurulması zorunlu asgari personel listesinde (PDC Tablosu) bütün branşların yer almasına rağmen Ameliyathane teknikerleri yer almamaktadır. Türkiye’de bulunan 1730 özel ve kamu hastanelerinin 14860 tane Ameliyathane odasında 1500 civarında sertifikalı hemşire bulunmaktadır.

SHGM SAĞLIK İNSAN GÜCÜ PLANLAMA DAİRE BAŞKANLIĞININ 01/07/2015 SAYI 1’de yayınlanan sağlık iş gücü hedefleri ve sağlık eğitimi adlı bilimsel çalışmanın 2. sayfasında en çok ihtiyaç duyulan branşın %71.4 ile Ameliyathane olduğu görülmektedir yapılan bunca çalışma ve bilimsel veriler göz önüne alındığında;

1-Ameliyathane içerisinde bulunan diğer sağlık personellerinin alımlarının durdurulup bundan sonraki ALIMLARDA Ameliyathane teknikerinin bulundurulmasını,

2-Ameliyathane içerisindeki sertifikasyonların durdurulup kademeli geçişle Ameliyathane teknikerinin alınmasını,

3-Üniversitelerde, mezun olan 15500 Ameliyathane Teknikerlerinin istihdam alanı oluşması için görev meslek tanımlarında değişikliğe gidilmesini,

4-Kamu ve özel hastanelerde görev yapmakta olan eğitim almamış çekirdekten yetişme veya diğer sağlık personellerinin çıkarılarak daha kaliteli, güvenli bir alanın oluşturulması,

5-Personel Dağılım Cetveli (PDC) tablosunda Ameliyathane Teknikerlerinin de yer almasını istiyoruz.

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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 11:58
  1. İsa Kopuz
  2. KKTC
  3. SHMYO Ameliyathane Hizmetleri
  4. ABD
  5. khk
  6. AMELİYATHANE TEKNİKERİ
  7. PDC Tablosu
  8. SHGM SAĞLIK İNSAN GÜCÜ PLANLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI
  9. Ameliyathane
  10. Ameliyathane Teknikerleri
  11. Personel Dağılım Cetveli (PDC)

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