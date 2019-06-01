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Ameliyat parası kısa sürede sosyal medya sayesinde toplandı

Yalova’da doğuştan fiziksel engelli 2 kardeş için düzenlenen yardım kampanyasında kısa sürede 50 bin TL toplandı.

01 Haziran 2019 Cumartesi 16:19
Ameliyat parası kısa sürede sosyal medya sayesinde toplandı

Yalova’da doğuştan fiziksel engelli 2 kardeş için düzenlenen yardım kampanyasında kısa sürede 50 bin TL toplandı.


Yalova’da doğuştan fiziksel engelli 11 yaşındaki Samet Efe ve 3 yaşındaki Sümeyye Ecran’ın sağlıklarına kavuşmaları için yapılacak ameliyatlar nedeniyle yardım kampanyası başlatıldı.


İnşaat işçisi Güven Atmaca ve ev hanımı Mensure Atmaca, fiziksel engelli çocukları için Yalova Valiliği kanalıyla yardım kampanyası başlatıldı. İstanbul’daki özel bir hastanede 50 bin TL istenen ameliyat masraflarını karşılamak için herkesin desteğini istediklerini dile getiren baba Güven Atmaca, çocuklarının bugüne kadar çok sayıda ameliyat olduğunu ifade ederek, "Her babanın annenin yapacağı şeyleri bizde yük olarak değil bir anne baba olarak onu yapmak mecburiyetindeyiz. Onlar bizim için bir yük değil. Onlar bize bir mükafattır. Bizde elhamdülillah Müslümanız. Tevekkül etmişiz Allah’a. Tabii maddi imkansızlıklardan dolayı bu tür tedavileri yaptıramıyoruz. Böyle hayırsever insanlardan tabii devletimizin kurumları aracılığıyla yardım talebinde bulunmuşuz. Sayın Valimiz de sağolsun bize bu izni sağladı, onayladı. Bütün vatandaşlardan, halkımızdan Allah razı olsun, maddi ve manevi desteğini veren herkesten" diye konuştu.


Evde eğitim gören 5. sınıf öğrencisi Samet Atmaca da bir an önce ameliyat olup yürümek istediğini ve yürümenin en büyük hayali olduğunu söylemişti, çıkan haberler ve sosyal medyada yapılan paylaşımlar etkili oldu saatler içinde 50 bin TL hesaplarında birikti. Aile ’herkese sonsuz teşekkür ediyoruz hesabımız donduruldu artık para göndermeyin’ diyerek paylaşım yaptı.

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Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 16:19
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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