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Ameliyat olan Hakkı Bulut yoğun bakıma alındı!

Kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan Hakkı Bulut, kapalı by-pass ameliyatı geçirdi.

08 Ağustos 2018 Çarşamba 21:20
Ameliyat olan Hakkı Bulut yoğun bakıma alındı!

Kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan Hakkı Bulut, bugün acilen ameliyata alındı.Şarkıcı, dört saat süren bir kapalı by-pass ameliyatı geçirdi.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Hakkı Bulut, başarılı geçtiği açıklanan operasyonun ardından yoğun bakıma alındı. Şarkıcının kızı Emel Bulut Gök “Her şey aniden oldu. Bir yorgunluk, sırt ağrısı hissettiğini söyledi. İş temposuna bağladık. Kontroller sonucu durumun sandığımız kadar basit olmadığını anladık” diye konuştu.

Bulut’un aynı zamanda menajerliğini de yapan kızı Sevgi Bulut ise şöyle dedi: “Doktorlar duruma pozitif bakıyor. Şah damarının tıkanık olmasına rağmen diğer üç damarı açıkmış.”

 

Haber Tarihi: 08 Ağustos 2018 Çarşamba 21:20
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