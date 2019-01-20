Hastaneye götürülen çocuğun burnundan kağıt parçaları çıktı!

Bitlis’in Güroymak ilçesine bağlı Arpacık köyünde yaşayan Erol ailesi 2 buçuk yaşındaki Sara Erol isimli kız çocuklarını göz kapaklarında yaşarma şikayetiyle Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesine götürdü. Bir süredir bu şikayetlerden mustarip olan ve aynı şikayetlerle farklı hastanelere birçok kez başvuran Erol ailesi, hastanede yapılan muayene sonucunda şoke oldu. Küçük çocuğu muayene eden doktorlar çocuğun gözyaşı kanalında tıkanıklık olmasının yanısıra burnun iç kısımlarında bir takım cisimlerin olduğunu tespit etti. Yapılan detaylı incelemelerin ardından burnun iç kısmındaki cisimlerin küçük çocuğun kendi burnuna soktuğu kağıt parçaları olduğu tespit edildi. Bunun üzerine aile konu ile ilgili bilgilendirilerek çocuk hemen ameliyata alındı. Ameliyat sonucu çocuğun gözyaşı problemi giderilirken, kağıt parçaları olduğu anlaşılan burnundaki cisimler de çıkarıldı. Başarılı geçen ameliyat sonucunda küçük çocuk yeniden sağlığına kavuştu.

Burnunda kağıt parçaları tespit edildi

Ameliyatı gerçekleştiren Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Mehmet Düşünür, "Hasta bize gözlerinde yaşarma şikayetiyle getirildi ve bir gözünde sulanma vardı. Yaptığımız incelemelerde gözyaşı kanal tıkanıklığı olduğu belirlendi. Aynı zamanda burnunda kağıt parçaları tespit edildi ve aileyi bilgilendirerek hastamızı ameliyata aldık. Yaptığımız ameliyat sonucunda gözdeki yaşarma giderildi ve burnundaki kağıt parçaları çıkarıldı. Hastamızın genel sağlık durumu şu an çok iyi ve taburcu edilecek" dedi.

Dr. Düşünür, Tatvan’da artık gözyaşı kanal tıkanıklığı ve benzeri ameliyatların yapıldığını sözlerine ekledi.

Çocuğun babası Şaban Erol ise, "Çocuğumuzun gözyaşı sorunu vardı. Göz kapakları sürekli sulanıyordu. Bu nedenle çocuğumuzu 5 kez Van’a götürdük. Van’da çok kez muayene edildi ve bir ameliyat geçirdi. Durumu düzelmeyince bu kez de Tatvan’a getirdik. Sağ olsun buradaki doktor arkadaşlar çok ilgilendiler. Doktor Mehmet beyin yaptığı ameliyat sonrası çocuğumuzun gözündeki yaşarma giderildi ve burnunda tespit edilen kağıtlar da çıkarıldı. Burnundan çıkan kağıtlardan dolayı şaşkın olsakta çocuğumuz şuan çok iyi olduğu için çok mutluyuz. İlgi ve emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.