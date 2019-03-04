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Amedsporlu futbolcu Mansur Çalar, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı

Mahkemeye sevk edilen Amed Sportif Faaliyetler Kulübü oyuncusu Mansur Çalar, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

04 Mart 2019 Pazartesi 16:00
Amedsporlu futbolcu Mansur Çalar, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı

Mahkemeye sevk edilen Amed Sportif Faaliyetler Kulübü oyuncusu Mansur Çalar, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.


Önceki gün Diyarbakır’da oynanan Amed Sportif Faaliyetler ile Sakaryaspor arasındaki karşılaşma sonrasında Sakaryasporlu bazı futbolcuların Amedsporlu Mansur Çalar hakkında şikayette bulunması üzerine Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatıldı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülmekte olan soruşturma kapsamında Amed Sportif Faaliyetler oyuncusu Mansur Çalar, alınan ifadesinin ardından adli kontrol talebi ile mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nce sorgusu tamamlanan Mansur Çalar hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulanması yönünde karar verildi.


Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturmanın Sakaryasporlu oyuncuların şikayetçi olması üzerine Amed Sportif Faaliyetler Kulübü oyuncusu Mansur Çalar hakkında yürütüldüğü, soruşturmanın Amed Sportif Faaliyetler Kulübü tüzel kişiliği, yöneticileri ve taraftarları ile ilgisinin olmadığı öğrenildi.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 16:00
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