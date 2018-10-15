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Amedspor maçı öncesi "Ölürüm Türkiyem" parçasını çaldılar

Sakaryaspor ile Amedspor arasında oynanan karşılaşma öncesi çalan "Ölürüm Türkiyem" parçası, terör örgütü PKK'nın siyasi kolu olan HDP'yi adeta çıldırttı. Kandil'in vekilleri kinlerini kustu.

15 Ekim 2018 Pazartesi 09:08

Kandil'deki teröristlerden cesaret alarak siyaset yapanların şu sıralar gündemi futbol.

"Ölürüm Türkiyem..."

Sakaryaspor ile Amedspor arasında oynanan karşılaşma öncesi stadda Ölürüm Türkiyem türküsü yankılandı.

HDP'liler hazmedemedi

Ölürüm Türkiyem türküsünün dinletilmesine karşı çıkan HDP'liler çılgına döndü.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, yaşananları skandal olarak nitelendirdi.

HDP'li milletvekilleri de art arda tweet'ler atarak konuya tepki gösterdi.

Haber Tarihi: 15 Ekim 2018 Pazartesi 09:08
  1. Amedspor
  2. ölürüm türkiyem
  3. HDP
  4. Sakaryaspor

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