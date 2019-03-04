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Amed Sportif Faaliyetler futbolcusuna adli kontrol kararı

Sakaryasporlu 4 futbolcunun, kesici aletle kendilerini yaraladığı iddiasıyla yaptığı şikayet üzerine hakkında soruşturma başlatılan Amed Sportif Faaliyetler Kulübü futbolcusu Mansur Çalar, hakimlikçe yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı- Amed Sportif Faaliyetler Kulübü Başkanı Ali Karakaş:- "Eğer böyle bir jilet ve yaralama varsa karşı takımın oyuncuları neden buna itiraz etmediler? 90 dakika oynadıktan sonra neden bu itirazı yaptılar?"

04 Mart 2019 Pazartesi 15:48
Amed Sportif Faaliyetler futbolcusuna adli kontrol kararı

DİYARBAKIR (AA) - TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta hafta sonu oynanan Amed Sportif Faaliyetler-Sakaryaspor maçının ardından Sakaryasporlu 4 futbolcunun şikayeti üzerine hakkında soruşturma başlatılan rakip takımın futbolcusu Mansur Çalar, çıkarıldığı hakimlikçe yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla salıverildi.

Hafta sonu Diyarbakır Stadı'nda oynanan Amed Sportif Faaliyetler-Sakaryaspor maçının ardından Sakaryasporlu 4 futbolcunun, Huzur Polis Merkezi'ne başvurarak rakip takımın oyuncusu Çalar'dan kendilerini kesici aletle yaraladığı iddiasıyla şikayetçi olmasına ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında savcılıkta ifade veren Çalar, nöbetçi 3. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Çalar, yurt dışına çıkış yasağı ve haftada iki gün en yakın kolluk birimine giderek imza atması şartıyla serbest bırakıldı.

Mahkemece, adli kontrol tedbirlerine uyulmaması halinde Çalar'ın tutuklanabileceği ihtarında bulunuldu.

- Kulüp Başkanı Ali Karakaş'tan açıklama

Amed Sportif Faaliyetler Kulübü Başkanı Ali Karakaş, kulüpte düzenlediği basın toplantısında, sahalarda toplumu ayrıştıracak, kin ve nefret oluşumuna yol açacak davranışları kınadıklarını, yeşil sahalarda kardeşliğin ve dostluğun yeşermesini dilediklerini söyledi.

Karakaş, oyuncuları Çalar'ın karşılaşma öncesi seremoni sırasında elindeki jiletle rakip takımın 4 oyuncusunu yaraladığı iddiasına ilişkin soru üzerine şunları kaydetti:

"Eğer böyle bir jilet ve yaralama varsa karşı takımın oyuncuları neden buna itiraz etmediler? 90 dakika oynadıktan sonra neden bu itirazı yaptılar? Bu da manidardır ve cevaplanması gereken bir sorudur. Jilet gayet sivri bir alettir. Birinin yüzüne jiletle müdahale ederseniz harıl harıl kan akacağını düşünüyorum. Mansur Çalar, rakip takımın sarı saçlı oyuncusunun yüzüne elini vurduğunda o da gülümsüyor. Herhangi bir irkilme yok. Yine 21 numaralı kaptanlarına arkadan müdahale ettiğinde herhangi bir irkilme yok."

Ligdeki puan tablosu ve sıralamaya da değinen Karakaş, "Sporda kaybedersiniz de kazanırsınız da. Bu, sporun doğasında var. Sakaryaspor, şampiyonluğa oynayan bir takım. Oynadıkları bu maçta şampiyonluk hedeflerinden uzaklaştılar ama bu maçı tekrar oynatmak için böyle aslı olmayan, yalan beyanlarla kulübümüzü ve oyuncumuzu hedef alan açıklamalar tarafımızdan kabul edilmeyecek bir durum. 3 puan uğruna böyle bir gerginlik, düşmanlık yaratma hakkınız yoktur." diye konuştu.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 15:48
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