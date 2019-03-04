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Amed Spor'lu Mansur Çalar hakkında soruşturma açıldı

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta hafta sonu oynanan Amed Sportif Faaliyetler-Sakaryaspor maçının ardından Sakaryasporlu 4 futbolcunun şikayeti üzerine rakip takımın futbolcusu Mansur Çalar hakkında soruşturma başlatıldı.

04 Mart 2019 Pazartesi 11:06
Amed Spor'lu Mansur Çalar hakkında soruşturma açıldı

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta hafta sonu oynanan Amed Sportif Faaliyetler-Sakaryaspor maçının ardından Sakaryasporlu 4 futbolcunun şikayeti üzerine rakip takımın futbolcusu Mansur Çalar hakkında soruşturma başlatıldı.

Hafta sonu Diyarbakır Stadı'nda oynanan Amed Sportif Faaliyetler-Sakaryaspor maçının ardından Sakaryasporlu 4 futbolcu, Huzur Polis Merkezi'ne başvurarak rakip takımın oyuncusu Mansur Çalar'dan kendilerini kesici aletle yaraladığı iddiasıyla şikayetçi oldu.

Sakaryasporlu futbolculardan Hacı Ömer Doğru, polis merkezindeki ifadesinde, "Maçın ilk yarısı bittiği anda soyunma odasına doğru yöneldiğimde 72 sırt numaralı Mansur Çalar yanıma geldi, küfrederek hakarette bulundu. Elindeki sivri bir cismi yüzüme sürterek yaralanmama sebep oldu. Bunun üzerine cisim olduğunu maçın hakemi Ferhat Kestalıoğlu'na söyledik. Üst araması yaparak cismi bulmasını talep ettik. Hakem üst araması yapmadı." beyanında bulundu.

Ferhat Yazgan da "Maçın ilk dakikalarıydı. 72 sırt numaralı Mansur Çalar yanımdan geçerken elinde bir cisimle boyun bölgeme sürterek yaralanmama sebep oldu. Elindeki sivri uçlu bir cismi bana göstererek, 'Hepinizi çizeceğim.' dedi." diyerek şikayetçi oldu.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, futbolcu Çalar hakkında soruşturma başlatıldı.

Çalar'ın bugün savcılığa giderek ifade vereceği öğrenildi.

Futbolcu Çalar'ın rakip takımın oyuncularına karşı sportmenlik dışı davranışlarına ilişkin sosyal medyadaki görüntüler tepkiye neden oldu.

- Amed Sportif Faaliyetler Kulübünden açıklama

Amed Sportif Faaliyetler Kulübünün internet sitesinden yapılan açıklamada, maçta Sakaryaspor oyuncusu Dilaver Güçlü’nün özellikle İstiklal Marşı okunurken hareket yaptığı ve bu hareketin sporcu ve taraftarları tahrik ettiği öne sürüldü.

Adı geçen sporcunun bununla kalmayıp attığı golden sonra yedek kulübeye giderek el kol hareketlerine devam ettiği ileri sürülen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Adeta sporcu ve taraftarlarımızı planlı bir şekilde tahrik etmek isteyen bu sporcu, maç süresince bu hareketlerine devam etmiştir. Tv264'ün sosyal medyaya servis ettiği görüntülerde sporcumuz Mansur Çalar’ın elinde herhangi bir delici-kesici alet olmamasına rağmen sporcumuzun İstiklal Marşı okunurken sol elinin üzerine televizyonlarının logosu atılmak suretiyle işaretlenmiş ve elinde bir şey varmış izlenimi verilmiştir.

Görüntüler dikkatlice izlendiğinde ise sporcumuzun elinde herhangi bir delici ve kesici aletin olmadığı görülecektir. Sporcularımızı ve kulübümüzü kesici alet yalanı ile hedef haline getirenler, başka bir yalanla taraftarlarımızın ve sporcularımızın İstiklal Marşı'nı ıslıkladığı yalanını da ortaya atmışlardır.

İstiklal Marşı okunurken onlarca kişi tarafından çekilen görüntüler elimizde mevcuttur."

Öte yandan, konuyla ilgili iki kulüp tarafından basın açıklaması yapılacağı belirtildi.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 11:06
  1. Sakarya
  2. Diyarbakır
  3. maç
  4. Soruşturma

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