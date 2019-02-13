0553 313 94 23

Amcasını pompalı tüfekle öldürdü

Aydın’ın Efeler ilçesinde bir şahıs amcasını pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

13 Şubat 2019 Çarşamba 22:50
Amcasını pompalı tüfekle öldürdü

Aydın’ın Efeler ilçesinde bir şahıs amcasını pompalı tüfekle vurarak öldürdü.


Alınan bilgiye göre olay, Efeler ilçesi Emirdoğan Mahallesi’nde akşam saatlerinde meydana geldi. A.O.İ amcası Mehmet İ.(55) ile mahalle kahvehanesinde tartıştıktan sonra eve gitti. Bir süre sonra elinde pompalı tüfekle kahvehaneye gelen A.O.İ amcası Mehmet İ.’ye ateş etti. Mehmet İ.açılan ateş sonrası ağır yaralandı. Yapılan ihbar sonrasında olay yerine güvenlik güçleri ve 112 Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri olayda ağır yaralanan Mehmet İ.’yi ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırdı. Hastaneye kaldırılan Mehmet İ. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Amcasını vurduktan sonra olay yerinden kaçan A.O.İ’yi yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Şubat 2019 Çarşamba 22:50
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Batman'da PKK'lı teröristlere ait telsiz bulundu
    1. Batman'da PKK'lı teröristlere ait..
    2. Aranan teröristi mahalle bekçileri..
    3. "Afrika kıtası Afrikalılara aittir"
    4. AK Parti’nin Fatih Başkan Adayı Turan:..
    5. Meteorolojiden 3 il için kar yağışı..
    6. Mesut Özil'e kötü haber!
    7. Kuzey Makedonya'da trafik kazası: 13..
    8. ABD'de eski Hava -Kuvvetleri..
    9. Siyonistlerin hedefi olan İlhan..
    10. Obradovic: “30 dakika boyunca çok iyi..
    11. "FETÖ ile ilgili 1 milyon 150 bin..
    12. Milli Savunma Bakanı Akar’dan NATO..
    13. Kadınlar Eurocup: Galatasaray: 50 -..
    14. Prof. Dr. Genç: "Eğitim-Bir-Sen hem..
    15. Amcasını pompalı tüfekle öldürdü
    16. Erhan Ernak: “Bu tempo bizim alışık..
    17. Şişli’de eski koca silahla dehşet saçtı
    18. Trump, Kolombiya Devlet Başkanı Duque..
    19. ABD, Venezuela konusunda tüm..
    20. Üzerine kaynar yemek dökülen çocuk..
    Tanzim satışları provoke etmeye çalışan İrfan Değirmenci'ye sert tepki! "Defol git!"
    Tanzim satışları provoke etmeye çalışan İrfan Değirmenci'ye sert tepki! "Defol git!"
    Mete Yarar ABD'nin o hamlesini yorumladı
    Mete Yarar ABD'nin o hamlesini yorumladı
    ABD'den Türkiye'ye küstah tehdit!
    ABD'den Türkiye'ye küstah tehdit!
    FETÖ elebaşı Gülen'den Clinton'a mektup: Aldatılıyorsun
    FETÖ elebaşı Gülen'den Clinton'a mektup: Aldatılıyorsun
    CHP, Fatih’te DHKP-C’liye emanet
    CHP, Fatih’te DHKP-C’liye emanet

    Günün Karikatürü

    14 Şubat 2019
    15 Şubat'a kadar bunu yapmayan yandı! 18 bin TL cezası var
    15 Şubat'a kadar bunu yapmayan yandı! 18 bin TL cezası var
    Fatin Dağıstanlı: Patlıcan ellerinde kaldı
    Fatin Dağıstanlı: Patlıcan ellerinde kaldı