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Amcasını öldürüp intihar gibi göstermeye çalışmış

Konya'da kendisine tacizde bulunduğunu ileri sürdüğü amcasını, odunla başına vurarak öldüren zanlının, cesedi tavana asarak intihar gibi göstermeye çalıştığı tespit edildi- Suçunu itiraf eden zanlı tutuklandı, şüpheliye yardım ettiği iddiasıyla gözaltına alınan annesi ile kız kardeşi serbest bırakıldı

18 Aralık 2018 Salı 11:13
Amcasını öldürüp intihar gibi göstermeye çalışmış

KONYA (AA) - Konya'da kendisine tacizde bulunduğunu iddia ettiği amcasını odunla başına vurarak öldüren ve cesedi tavana asarak intihar gibi göstermeye çalıştığı belirlenen zanlı tutuklandı.

Polis ekipleri, merkez Karatay ilçesi Hacı Sadık Mahallesi Şair Baki Sokağı'nda 16 Aralık pazar günü işsiz olduğu öğrenilen Ali K'nin (38) intihar ettiği ihbarını aldı.

Olay yerine giden ekiplerin yaptığı incelemenin ardından Ali K'nin cesedi, otopsi için hastaneye kaldırıldı. Otopsi raporunda Ali K'nin başına sert bir cisimle vurulduğu ve beyin kanamasından öldüğü tespit edildi.

Bunun üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Ali K'nin, uyuşturucudan cezaevinde olan kardeşi Mesut K'nin evinde yaşadığını belirledi.

Harekete geçen ekipler, aynı evde kalan Mesut K'nin eşi Esengül (43) ile kızları Fadimana (21) ve K.K'yi (15) gözaltına aldı. Şüphelilerin, polisteki sorgusunda suçlarını itiraf ettiği öğrenildi.

Fadimana K'nin, verdiği ifadesinde, amcası Ali K'nin bir süre önce cezaevinden çıktığını, 3 aydır da annesi ve kardeşiyle yaşadığı evde kaldığını söylediği belirtildi.

Amcasının olay gecesi eve alkollü geldiğini öne süren Fadimana K'nin, "Amcam eve geldikten sonra kendi odasında bir süre yattı. Daha sonra annem ve kardeşimle beraber yattığımız odaya gelerek bana tacizde bulundu. Ben de sobaya atmak için odada bulundurduğumuz odunlardan birini alarak kafasına vurdum. Daha sonra amcamı annemle sürükleyerek kaldığı odaya götürdük. Bir süre sonra kontrol etmeye gittiğimizde nefes almadığını fark ettik. Ardından cesedi tavana asarak intihar ettiği süsü verip, polise ihbar ettik. Suç aleti odunu da sobada yaktık." dediği kaydedildi.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Fadimana K. tutuklandı.

Suça karıştığı öne sürülen zanlının annesi Esengül K, savcılıktaki ifadesinin ardından salıverildi. Şüphelinin kız kardeşi K.K. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 11:13
  1. cinayet
  2. İntihar
  3. Karatay
  4. Konya
  5. odun
  6. tutuklama

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