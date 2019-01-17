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Amcasını öldüren yeğen hakim karşısında

Konya'da 2016 yılında kayıp başvurusunda bulunulan amcasını tabancayla öldürdüğü iddiasıyla geçen yıl hakkında dava açılan sanık, hakim karşısına çıktı

17 Ocak 2019 Perşembe 10:37
Amcasını öldüren yeğen hakim karşısında

KONYA (AA) - Konya'da 2016 yılında kayıp başvurusunda bulunulan amcasını tabancayla öldürdüğü iddiasıyla geçen yıl hakkında dava açılan sanık, hakim karşısına çıktı.

Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Abdullah Kızoğlu (37), öldürdüğü amcası Ebubekir Kızoğlu'nun (31) eşi ve taraf avukatları katıldı.

Tutuklu sanık Kızoğlu, savunmasında, amcasıyla ortak iş yaptıklarını, işlerin kötüye gitmesi nedeniyle aralarının bozulduğunu savundu.

Olay günü amcasının kendisine ve eşine küfür ettiğini iddia eden Kızoğlu, "Amcamın ettiği küfürler üzerine sinirlenerek seyir halinde olduğumuz aracı durdurdum ve amcamın otomobilden inmesini istedim. Bunun üzerinde sinirlenerek yumruk attı. Olayın kavgaya dönüşmesi üzerine ben de arabada bulunan silahımla amcama iki el ateş ettim. Onu kontrol ettiğimde öldüğünü fark ettim." şeklinde savunma yaptı.

Kızoğlu, daha sonra olay yerinden araçla ayrıldığını, üzerindeki kanlı elbiseleri yaktığını, araç içerisindeki kanları da bezle sildiğini anlattı.

Ertesi günü toprak dolu hafriyat kamyonuyla olay yerine gittiğini öne süren Kızoğlu, "Kamyon sahibinden toprağı döküp alanı düzeltmesini istedim. Olaydan kamyon sahibinin haberi yoktu. Amcamı bir yer kazıp gömmedim. Eşime üstü kapalı bir şekilde olayı anlattım." diye ifade verdi.

Sanık savunmasının ardından, öldürülen Ebubekir Kızoğlu'nun eşi Canan Kızoğlu söz aldı.

Sanıktan şikayetçi olduğunu ifade eden Canan Kızoğlu, "Abdullah, eşime telefonunu yanına almamasını söyledi. Eşim daha önce bana, 'Abdullah bana bir şey yaparsa ne yaparsınız.' diye sormuştu. Eşimi önceden tehdit ettiğini düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Taraf avukatlarının savunmasının ardından duruşma ertelendi.

- Olay

Ebubekir Kızoğlu'nun 16 Ağustos 2016'de ayrıldığı evine bir daha dönmemesi üzerine eşi Canan Kızoğlu kayıp başvurusunda bulunmuştu.

Kızoğlu'nun bulunamaması üzerine olayı devralan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Kızoğlu'nun son olarak yeğeni Abdullah Kızoğlu ve iş ortağıyla görüştüğünü belirlemişti. Kaçak yollardan Azerbaycan'a gittiği tespit edilen yeğeninin 8 ay sonra yasal yollardan ülkeye giriş yaptığı belirlenmişti.

Yalova'ya yerleştiği ve Konya'daki ailesini görmeye gelmediği belirlenen Abdullah Kızoğlu, iş başvurusu için gittiği İstanbul'da bir eve düzenlenen operasyonda yakalanmıştı. Suçunu itiraf ederek Konya'ya getirilen Kızoğlu, merkez Karatay ilçesi İstiklal Mahallesi'nde gösterdiği alanda iş makinesiyle gerçekleştirilen kazı sonrası amcasının toprağa gömülü kemik parçaları bulunmuştu.

Zanlu, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

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Haber Tarihi: 17 Ocak 2019 Perşembe 10:37
  1. 1. Ağır Ceza Mahkemesi
  2. Abdullah Kızoğlu
  3. cinayet
  4. Duruşma
  5. Konya

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