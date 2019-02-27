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Amcasını öldürdü, cesedi parçalayarak İstanbul’a dağıttı

Kadıköy’de çöp konteynerlerinde bulunan kesik bacakları sırrı, polisin detaylı çalışmasıyla ortaya çıktı.

27 Şubat 2019 Çarşamba 17:36
Amcasını öldürdü, cesedi parçalayarak İstanbul’a dağıttı

Kadıköy’de çöp konteynerlerinde bulunan kesik bacakları sırrı, polisin detaylı çalışmasıyla ortaya çıktı. Amcasını öldüren gencin, cesedi parçalayarak farklı çöp konteynerlerine attığı belirlendi.


Kadıköy’de bir çöp konteynerinde kesik bacakların bulunmasının ardından harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, konuyla ilgili soruşturma başlattı. Çevredeki güvenlik kameraların geriye dönük olarak saatlerce inceleyen ekipler, cinayet zanlısını olaydan yaklaşık 4 saat sonra tespit etti. İkitelli’de operasyon düzenleyen Cinayet Büro dedektifleri, zanlıyı ve kendisine yardım eden bir kişiyi gözaltına aldı.


Korkunç olayın ardından akraba cinayeti çıktı


Dehşete düşüren cinayetin ardında akraba cinayeti çıktı. İkitelli’de yaşayan zanlının, babasının rahatsızlığı ardından iş nedeniyle amcası Rıfat Rıza Öztürk(55) ile anlaşmazlık yaşadığı ve bu nedenle cinayeti işlediği öğrenildi. Öldürdükten sonra cesetten kurtulmak için dehşet verici bir plan yapan zanlının bir arkadaşından da yardım aldığı ortaya çıktı. Amcasının cesedini parçalara ayırarak ayrı ayrı çuvallara koyan zanlı, ardından İstanbul’da dolaşarak ceset parçalarını çöp konteynerlerine attığı belirlendi.


Gözaltı alınarak Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirilen zanlı, burada sorguya alındı.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 17:36
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