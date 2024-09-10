Amcasına açık açık soruldu: Narin'in babası sen misin?

Türkiye, Narin soruşturmasını yakından takip ediyor...

Diyarbakır’da 21 Ağustos günü kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran’dan acı haber 19 gün sonra geldi.

Küçük kızın cansız bedeni köyün yakınındaki dere yatağında çuval içinde bulundu.

24 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Narin, dün toprağa verilirken ölümüne ilişkin soruşturmada 24 kişi gözaltına alındı.

YENİ DETAYLAR

Narin’in vahşice katledilmesi yürek yakarken yayın yasağının kalkmasının ardından soruşturmaya dair yeni detaylar da ortaya çıkıyor.

AMCASININ İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Yürütülen soruşturma kapsamında, tutuklu bulunan Narin'in amcası Salim Güran'ın ifadesi ortaya çıktı.

"NARİN'İN BABASI SİZ MİSİNİZ?"

Narin'in amcası, emniyet güçlerinin "Narin Güran'ın babası olma olasılığınız var mı?" sorusuna "Yoktur. Yok öyle bir şey" yanıtını verdi.

"NARİN'İ SİZ Mİ ÖLDÜRDÜNÜZ?"

"Narin Güran'a kim, neden zarar verdi?" sorusuna "Ne bileyim, kim zarar vermiş" şeklinde cevap veren amca ifadesinde, "Narin Güran'ı siz mi öldürdünüz?" sorusuna "Yok öyle bir şey. Ben öldürmedim" şeklinde yanıt verdi.

YANIT VEREMEDİĞİ SORU

Narin'in amcası, "Narin Güran'ın amcalarının tamamında araç mevcut olup sadece sizin aracınızda DNA çıkmasını izah ediniz?" sorusuna ise yanıt veremedi.

Narin Güran’ın Diyarbakır Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsisinin ön raporu ortaya çıktı.

Raporda Narin’in içinde olduğu çuvalda cesede ait olduğu değerlendirilen kaval kemiği bulunduğu, cansız bedeninden 91 örnek alındığı, çürüme başladığı gerekçesiyle ölüm şekli ve zamanının belirlenemediği belirtildi.

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