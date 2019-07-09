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Amca-yeğenin katili tutuklandı

Denizli’de cezaevinden izinli çıkıp tartıştığı amca ve yeğeni av tüfeği ile öldüren katil zanlısı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

09 Temmuz 2019 Salı 19:02
Amca-yeğenin katili tutuklandı

Denizli’de cezaevinden izinli çıkıp tartıştığı amca ve yeğeni av tüfeği ile öldüren katil zanlısı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Zanlı adliye çıkışında gazetecilerin sorusuna ‘Pişmanım’ yanıtını verdi.


Edinilen bilgiye göre olay, geçtiğimiz hafta sonu Pamukkale ilçesi Kocadere Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre, Denizli D Tipi Ceza İnfaz Kurumu’ndan izinli olarak çıkan Mehmet Ö., mahallede önceden husumetli olan Süleyman Akan ile köy meydanında tartıştı. Tartışmanın ardından Mehmet Ö., Süleyman Akan (50) ve yeğeni Ahmet Akan’ı av tüfeğiyle vurup yaraladı. Hastaneye kaldırılan amca-yeğen tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Amca-yeğenin cenazeleri geçtiğimiz gün Kocadere Mahallesi’nde toprağa verildi.



“Polis merkezine teslim olmuştu”


Olayın ardından güvenlik güçleri olayın şüphelisi Mehmet Ö.’yü yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Cinayetin katil zanlısı Mehmet Ö., bugün sabah saatlerinde polis merkezine giderek teslim oldu. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.


Öte yandan cinayet zanlısı, adliye çıkışı gazetecilerin ‘Pişman mısın’ sorusuna, ‘Pişmanım’ yanıtını verdi.

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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 19:02
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