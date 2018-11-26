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Amca oğluna kurşun yağdıran şahıs tutuklandı

Şanlıurfa'da husumetli olduğu amcasının oğlunu tabancayla vurarak ağır yaralayan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

26 Kasım 2018 Pazartesi 20:02
Amca oğluna kurşun yağdıran şahıs tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz Ekim ayında Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı Örcünlü Mahallesi'nde Ali B. ile komşusu olan kuzeni Ethem B. arasında evinin bahçesinin bir bölümünü taşla çevirmesi üzerine yaşanan tartışma ikili arasında husumete dönüştü.

Daha sonra iki kuzenin yakınlarının da karıştığı kavga, mahalle sakinlerinin araya girmesiyle sonlandırıldı.

Bu gerginliğin ardından 14 Kasım'da Ethem B. arızalanan kamyonunu tamir ettirmek için Akabe Mahallesi'ndeki Evren Sanayi Sitesi'ne gittiği sırada arkasından gelen Ali B. tabancayla 5 el ateş ederek kaçtı.

Bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıyan saldırıda ağır yaralanan Ethem B. tedavi altına alınırken, kaçan Ali B. ise gizlendiği bağ evinde polis tarafından dün yakalandı.

Gözaltına alınan Ali B., ifadesinin alınmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 20:02
  1. Şanlıurfa
  2. Karaköprü ilçesi

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