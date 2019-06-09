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Amca ile yeğenleri arasında silahlı kavga: 4 Ölü, 1 Yaralı

Kastamonu’da amca ile yeğenleri arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişide ağır yaralandı.

09 Haziran 2019 Pazar 02:42
Amca ile yeğenleri arasında silahlı kavga: 4 Ölü, 1 Yaralı

Kastamonu’da amca ile yeğenleri arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişide ağır yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, İhsangazi ilçesine bağlı Bozarmut Köyünde su isale hattındaki arızanın giderilmesi sırasında iki aile arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine iki aile arasında silahlı kavgaya dönüştü. Silahlı kavgada Kadir Gideroğlu (64) ile yeğenleri Mehmet Gideroğlu ve Hüseyin Gideroğlu, ayrıca Hüseyin’in eşi Merve Gideroğlu ve anneleri Gülşen Gideroğlu ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince ağır yaralananlar İhsangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Mehmet Gideroğlu ve Hüseyin Gideroğlu ile Hüseyin’in eşi Merve Gideroğlu hayatını kaybetti, anneleri Gülşen Gideroğlu ise ilk müdahalesinin ardından Kastamonu Devlet Hastanesine sevk edildi. Mehmet ve Hüseyin’in amcaları Kadir Gideroğlu da olay yerinde hayatını kaybetti. Buradan alınan cenazeler, Kastamonu Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı.


Yaşanan silahlı kavga sonrasında hem köyde hem de İhsangazi Devlet Hastanesi ile Kastamonu Devlet Hastanesinin önünde geniş güvenlik önlemleri alındı. Ayrıca olaya karıştığı tahmin edilen şüphelilerin kaçma ihtimaline karşı da yol güzergahlarında araçlar durdurularak kimlik kontrolü yapıldı.


İhsangazi Devlet Hastanesi önünde özel harekat polisleriyle komando birliklerinin de önlem aldığı olayda ailenin yakınları gözyaşlarını tutamayarak sinir krizleri geçirdi. Yaşanan olay sonrası Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz ile Kastamonu İl Jandarma Komutanı Albay Metin Özbek, İhsangazi Kaymakamı Muhammed Öztaş, İhsangazi Belediye Başkanı Hayati Sağlık, İhsangazi Devlet Hastanesine giderek aile yakınlarına başsağlığında bulundu.


Olayın ardından yapılan incelemede ilk etapta M.Gideroglu’nun gözaltına alındığı öğrenildi.


Gülşen Gideroğlu’nun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Haber Tarihi: 09 Haziran 2019 Pazar 02:42
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