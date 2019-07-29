Amca çocukları arasındaki kavga kanlı bitti: 1 ölü Tokat’ta amca çocukları arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Tokat’ta amca çocukları arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Tokat merkeze bağlı Çamlıbel beldesinde kahvehane önünde Yunus Y. (30) ile amcasının oğlu F.Y. (17) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Tartışma sırasında F.Y kahvehanenin karşısındaki kasap dükkanından aldığı bıçakla amcasının oğlu Yunus Y. göğsünden bıçakladı. Ağır yaralanan Yunus Y kaldırıldığı Tokat Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Amcasının oğlunu öldüren F.Y. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınarak adli makamlara sevk edildi.

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