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Ambulansla sandık başına gittiler

Niğde’de hastanede yatarak tedavi gören vatandaşlar, oy kullanacakları yerlere ambulansla götürüldü.

31 Mart 2019 Pazar 15:11
Ambulansla sandık başına gittiler

Niğde’de hastanede yatarak tedavi gören vatandaşlar, oy kullanacakları yerlere ambulansla götürüldü.


İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yatarak tedavi gören ve oy kullanmak isteyen vatandaşlar için ambulans ve hastane araçları tahsis edildi.


Yürüyebilen hastalar, İl Sağlık Müdürlüğüne ait araçlarla oy kullanacakları yere ulaştırıldı. Yatarak tedavi gören hastalar ise yataklarından sedyeyle alınarak ambulansla taşındı.


Sedye ya da tekerlekli sandalyeyle hastaları sandığın başına kadar götürüp oy kullanmasını sağlayan sağlık personeli, hastaları ambulansla tekrar hastaneye getirdi. Niğde’de yüzde 95 engelli olan 68 yaşındaki Hasan Gökalp, ambulansla Mevlana Ortaokulu’na getirilerek oy kullandırıldı.


İl Sağlık Müdürlüğünün, Niğde’de toplamda hastanede ya da evde hasta olan 130 seçmeni taşıdıkları bildirildi.

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Haber Tarihi: 31 Mart 2019 Pazar 15:11
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