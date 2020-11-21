Ambulansla eve gönderildi! Tek dal sigara 4 bin 50 liraya mal oldu

Polis ekiplerine, iş yerine evrak vermek için evden çıktığını söyleyen Hamdi İ., “Ayın 2’sinde eşime pozitif tanı kondu. Karantinaya alındık. Ben ayın 5’inde test yaptırdım negatif çıktım. İş yerimin istediği evrakları almak için dışarı çıktım. Evrakları alıp eve gidecektim. Karantinanın bitmesine 3 gün var daha” dedi. Ekipler, Hamdi İ.’ye karantina ihlalinden 3 bin 150, sigara yasağı ihlalinden ise 900 lira olmak üzere toplamda 4 bin 50 lira para cezası kesti. Hamdi İ., polis ekipleri tarafından çağrılan ambulansla evine gönderildi.