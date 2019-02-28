Ambulansa yol vermeyen maganda yakalandı E-5 Karayolu’nda seyir halindeki ambulansın önüne geçerek ilerlemesini engelleyip trafiği tehlikeye düşüren trafik magandası yakalandı.

E-5 Karayolu’nda seyir halindeki ambulansın önüne geçerek ilerlemesini engelleyip trafiği tehlikeye düşüren trafik magandası yakalandı.

E-5 Karayolu Bakırköy mevki’inde meydana gelen olay şöyle gerçekleşmişti. Edirne istikametine seyir halinde olan ambulansa yol vermeyerek önünü geçen trafikte tehlikeli hareketlerde bulunan sürücü polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan sürücü ifadesi alınmak üzere Bahçelievler Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi. Burada ifadesi alınan sürücü M.E.Y.’ye Karayolları Trafik Kanunu’nu ihlalinden kaynaklanan 324 TL idari para cezası uygulandığı belirtildi.

Polisin olayla ilgili çalışması sürerken adli işlemlerin devam ettiği öğrenildi.

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