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Ambulansa yol vermeyen maganda sürücüye ceza verildi

Emniyet Genel Müdürlüğü, İstanbul’da D-100 karayolu Bahçelievler mevki’inde lüks marka aracı ile ambulansa yol vermeyerek, trafiği de tehlikeye düşüren sürücü hakkında bin 320 TL para cezası uyguladı.

02 Mart 2019 Cumartesi 16:09
Ambulansa yol vermeyen maganda sürücüye ceza verildi

Emniyet Genel Müdürlüğü, İstanbul’da D-100 karayolu Bahçelievler mevki’inde lüks marka aracı ile ambulansa yol vermeyerek, trafiği de tehlikeye düşüren sürücü hakkında bin 320 TL para cezası uyguladı.



İstanbul’da D-100 karayolu Bahçelievler mevki’inde lüks marka aracı ile ambulansa yol vermeyerek, trafiği de tehlikeye düşüren sürücü hakkında Emniyet Genel Müdürlüğü’nden açıklama yapıldı. Açıklamada, "Trafikte Seyreden Ambulansın Geçişine Engel Olan ve Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşüren Araç Sürücüsü Hakkında Adli ve İdari İşlem Yapıldı" ifadelerine yer verildi. Emniyet Genel Müdürlüğü web sitesinden yapılan basın açıklamasında ise şu ifadelere yer verildi:

 

"Son günlerde İstanbul ili D-100 karayolu Bahçelievler mevki’inde meydana gelen bir özel otonun, görünür ışıkları açık halde geçiş üstünlüğü bulunan ambulansa seyri sırasında yol vermemesi, ambulansın farklı şeridi kullanmak istediği esnada yine tehlikeli bir şekilde şerit değiştirerek ambulansın önüne geçip rutin hızında seyrine devam etmesi olayı ile ilgili Emniyet Genel Müdürlüğümüz resmi sosyal medya hesaplarından bilgilendirme yapılmasına rağmen bazı sosyal medya mecraları ile basın yayın organlarında konunun eksik bir şekilde yoğun olarak yer alması sebebiyle aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Sosyal medyada yer alan görüntü ve haberler sonrasında konu ile ilgili birimlerimizce inceleme başlatılmış ve araç sürücüsü tespit edilerek 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun; 46, 55, 56 ve 73’üncü maddelerinde yer alan ihlallerden dolayı kendisine toplam 1.320 TL trafik idari para cezası uygulanmıştır."

 

Yurt dışına çıkış yasağı verildi

 

Maganda şoförün gözaltına alınarak geceyi Bahçelievler Polis Merkez Amirliği’nde geçirdiği bilgisi verilen açıklamada, "Hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 179. maddesine göre adli işlem yapılmış, hazırlanan tahkikat evrakı ile birlikte mevcutlu olarak adliyeye sevk edilmiş ve çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılarak hakkında yurt dışına çıkış yasağı verilmiştir. Türk Polis Teşkilatı olarak trafik güvenliğini tehlikeye atan bu gibi şahıslara yönelik mücadelemizi ve trafik denetimlerimizi; ülkemiz trafik güvenliğinin sağlanması ile can kayıplarının azaltılması amacına yönelik olarak yasal sınırlar içerisindeki görev, yetki ve sorumluluklarımıza bağlı kalarak bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra tavizsiz bir şekilde sürdürmeye devam edeceğiz" cümleleri kullanıldı.

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Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 16:09
  1. İstanbul
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