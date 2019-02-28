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Ambulansa yol vermemek için yaptıkları bu kadarına da pes dedirtti

İstanbul’da bir sürücünün sabah saatlerinde trafikte seyreden bir ambulansa yol vermemek için yaptığı tehlikeli hareketler arkadan gelen bir sürücü tarafından görüntülendi.

28 Şubat 2019 Perşembe 12:21
Ambulansa yol vermemek için yaptıkları bu kadarına da pes dedirtti

İstanbul’da bir sürücünün sabah saatlerinde trafikte seyreden bir ambulansa yol vermemek için yaptığı tehlikeli hareketler arkadan gelen bir sürücü tarafından görüntülendi. Sürücünün ambulansa yol vermemek için direksiyonu bir sağa bir sola kırarak trafiği tehlikeye attığı o anlar bu kadarına da pes dedirtti.



D-100 Karayolu Cevizlibağ mevkii İncirli istikametinde kaydedilen görüntüler bu kadarına da pes dedirtti. Bu sabah kaydedilen görüntülerde bir araç sürücüsü, önce trafikte seyreden ambulansın yanına geldi, elini dışarı çıkararak aracıyla ambulansa yöneldi. Sonrasında otomobiliyle ambulansın önüne geçen sürücü, direksiyonu bir sağa bir sola kırarak trafikte tehlikeli hareketler yaptı. Tepe lambaları yanan ambulans hangi yöne giderse sürücü de aracını o yöne kırdı. Bir süre ambulansa yol vermeyen sürücü, ambulansın ilerlemesine engel oldu. Görüntülerde ambulansa yol vermeyen sürücü, D-100’e geri dönünce ambulansın da yan yola girerek yoluna devam ettiği görülüyor.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 12:21
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