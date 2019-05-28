Motosikletli kuryeler ambulans sürücüsünü darp etti Kayseri'nin Melikgazi İlçesi Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi yerleşkesi içinde bir ambulans şoförü, yol verme yüzünden tartıştığı motosikletli 2 kuryenin saldırısına uğradı.

Kayseri'de ambulans sürücüsü Yahya Türkmen (33) trafikte yol verme yüzünden tartıştığı motosikletli 2 kuryenin saldırısına uğradı. Yüzüne kaskla vurulan Türkmen yaralanarak, tedavi altına alındı. Olay, saat 16.00 sıralarında Melikgazi İlçesi Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi yerleşkesi içinde meydana geldi. Ambulans sürücüsü Yahya Türkmen, görevli oldukları Yahyalı Devlet Hastanesi'nden Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne hasta sevki gerçekleştirdi. Hastane girişinde Türkmen ile motosikletli 2 kurye arasında yol verme yüzünden tartışma çıktı. Tartışma sırasında 2 kurye kasklarıyla sürücü Türkmen'e saldırdı. Yüzüne aldığı darbeler nedeniyle yaralanan Türkmen, hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı. 2 kurye ise polis tarafından gözaltına alındı. Kaza sonrası İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri Başhekimi Figen Gürbeden hastaneye giderek, yaralı ambulans sürücüsü hakkında bilgi aldı.

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