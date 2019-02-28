0553 313 94 23

Ambulansa yol vermedi, gözaltına alındı

D100 Karayolu Bakırköy mevkisinde, ambulans şoförüne yol vermeyip, yaptığı manevralarla geçişini kasıtlı engellediği öne sürülen sürücü gözaltına alındı.

28 Şubat 2019 Perşembe 16:02
Ambulansa yol vermedi, gözaltına alındı

Bakırköy'de, ambulans şoförüne yol vermeyip, yaptığı manevralarla geçişini kasıtlı engellediği öne sürülen sürücü gözaltına alındı.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekipleri, D100 Karayolu Bakırköy mevkisinde, trafikte ambulans şoförüne yol vermeyip, yaptığı manevralarla geçişini kasıtlı engellediği öne sürülen sürücünün görüntülerinin sosyal medyada yer almasının ardından çalışma başlattı.

Görüntüleri inceleyen polis, 34 RA 4651 plakalı araç sürücüsü M.E.Y'i gözaltına aldı.

Sürücü M.E.Y'ye saygısızca araç kullanmaktan 108 lira, geçilen aracın geçilme kurallarına uymamasından 108 lira ve şerit izleme değiştirme kurallarına uymamasından 108 lira ceza kesildi.

Şüphelinin adli işlem için Bahçelievler Polis merkezi Amirliğine sevk edildiği öğrenildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 16:02
  1. Ambulans
  2. İstanbul
  3. Sivil Trafik Ekipler Amirliği
  4. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü
  5. yol vermeme

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Nihat Zeybekci: "Menderes Havzası tarımda yıldız olacak"
    1. Nihat Zeybekci: "Menderes Havzası..
    2. Ambulansa yol vermeyen maganda..
    3. Kayseri’de robotik kodlama sınıfları..
    4. Son kamu personel alım 2019 ilanları..
    5. Çakal Carlos yazdı! "ABD, Venezuela'ya..
    6. Ermenistan İran üzerinden Türkmenistan..
    7. Tosya’da bekçiler ilk düdüğü çaldı
    8. Oyuncak merdivene başı sıkışan minik..
    9. Nabil Dirar: "Beşiktaş maçından 3..
    10. Çocuk İzlem Merkezi İl Koordinasyon..
    11. Çocuğu otomobilin altında kalmaktan..
    12. Batman'da masa tenisi heyecanı..
    13. Sarı lacivertliler 3472 puanla lider!..
    14. Isparta’da merkez muhtarlar toplantısı
    15. Mersin’in ocak ayı ihracatında yüzde..
    16. Köpeği yaralayan sürücüye takipsizlik..
    17. Marmarabirlik’te Erdek’te toplandı
    18. Prof. Dr. Beril Dedeoğlu, hastaneye..
    19. BM: "İsrail askerleri, gazetecileri,..
    20. 28 Şubat’ta tankların yürüdüğü..
    Yerel seçim öncesi Mete Yarar'dan kritik uyarı
    Yerel seçim öncesi Mete Yarar'dan kritik uyarı
    Erbakan'ın kabrine giden Davutoğlu'nun yanındaki isim dikkat çekti
    Erbakan'ın kabrine giden Davutoğlu'nun yanındaki isim dikkat çekti
    İYİ Parti'de 'ip'ler iyice gerildi: "Koray Aydın aslında ajan!"
    İYİ Parti'de 'ip'ler iyice gerildi: "Koray Aydın aslında ajan!"
    Hergele’ye bir tazminat cezası daha
    Hergele’ye bir tazminat cezası daha
    MİT Başkanı Hakan Fidan'dan kritik açıklama
    MİT Başkanı Hakan Fidan'dan kritik açıklama

    Günün Karikatürü

    28 Şubat 2019
    AK Partili isimden çağrı: Nefislerine uymasınlar
    AK Partili isimden çağrı: Nefislerine uymasınlar
    AK Parti'den kritik yeni parti açıklaması! "Fiili bir durum olmadığı sürece..."
    AK Parti'den kritik yeni parti açıklaması! "Fiili bir durum olmadığı sürece..."