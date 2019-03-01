Ambulans şoförüne yol vermeyen sürücüye adli kontrol tedbiri

İSTANBUL (AA) - Bakırköy'de, ambulans şoförüne yol vermeyip, yaptığı manevralarla geçişini kasıtlı engellediği iddiasıyla gözaltına alınan sürücü adli kontrol şartıyla salıverildi.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekipleri, D100 Karayolu Bakırköy mevkisinde, trafikte ambulans şoförüne yol vermeyip, yaptığı manevralarla geçişini kasıtlı engellediği öne sürülen sürücünün görüntülerinin sosyal medyada yer almasının ardından çalışma başlattı.

Görüntüleri inceleyen polis, 34 RA 4651 plakalı aracın sürücüsü M.E.Y'i gözaltına aldı. Bahçelievler Polis Merkezi Amirliğine götürülen M.E.Y’nin ifadesi alındı.

Şüpheli M.E.Y, dün saat 09.00 sıralarında iş yeri sahibine ait araçla D100 transit yoldan Avcılar istikametine seyir halindeyken Merter’e varmadan önceki rampada orta şeritteyken sol şeritte olan ambulansın sirenlerini yaktığını, ambulans önünde seyir halinde olan aracı sıkıştırınca öteki aracın bir anda kendisinin önüne kırdığını ve bu sebeple kaza riski yaşadığını savundu.

Ambulansın sirenlerini kapatarak yoluna devam ettiğini söyleyen M.E.Y, "Sonrasında sinirlendim, ambulansın içini gözle kontrol ettim ve sadece şoför olduğunu gördüm. Camı açarak ‘Ne yapıyorsun?’ diye bağırdım. Ambulans şoförü de bana el kol hareketi yapınca ben de daha çok sinirlendim ve ambulansın önüne geçtim, yol verdim. Kısa bir süre böyle devam ettikten sonra hızlı bir şekilde ambulanstan uzaklaştım. Kısa bir süre sonra polisler aradı. Bana durumu anlattı. Ben de yanlarına geldim. Olayın nasıl gerçekleştirdiğini anlattım.’’ beyanında bulundu.

İfadesinin ardından Bakırköy Adliyesi’ne sevk edilen M.E.Y, savcılıktaki ifadesinden sonra adli kontrol kararı istemiyle hakimliğe sevk edildi.





- ''Yapmamam gereken bir hareketi yaptım''

Nöbetçi Bakırköy Sulh Ceza Hakimliğinde de benzer şekilde ifade veren M.E.Y, "Olay nedeniyle pişmanım. Yapmamam gereken bir hareketi yaptım.’’ dedi.

Hakimlik, M.E.Y’yi haftada bir gün karakola giderek imza vermek şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar vererek serbest bıraktı.



