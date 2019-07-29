Ambulans ile otomobil çarpıştı, hava ambulansı yola indi

İzmir’in Foça ilçesinde ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı. Olay yerine gelen ambulans helikopter yola inerek ağır yaralı yolcuyu hastaneye ulaştırdı.

Kaza, akşam saatlerinde Gencerli Mahallesi Aliağa–Foça karayolu Kozbeyli Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Aliağa istikametinden gelen T.Y. yönetimindeki 06 YDN 89 plakalı otomobil, S.Ö. yönetimindeki 35 DN 130 plakalı ambulansla çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücüsü T.Y., yolcular Y.A ,T.S., T.G ile ambulans sürücüsü S.Ö. ve iki sağlık görevlisi yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılardan 6’sı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Aliağa ve Menemenen Devlet Hastanelerine kaldırılırken, durumu ağır olan Y.A. ise ambulans helikopterle Yeşilyurt Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yolun güvenlik güçlerince ulaşıma kapatılmasının ardından durumu ağır olan yaralı içinambulans helikopter yola indi. Kaza nedeniyle kapanan yolda araçlar uzun kuyruklar oluştururken, yaralıların hastanelere naklinin ardından yol kontrollü bir şekilde trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.