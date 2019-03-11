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Ambulans Helikopter yaklaşık 20 saat uçarak 13 hastanın naklini gerçekleştirdi

Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Helikopter Ambulans son 1 haftada il içi ve il dışı olmak üzere 13 vakanın naklini gerçekleştirirken, bu nakiller sırasında 19 saat 55 dakikalık uçuş yaptı.

11 Mart 2019 Pazartesi 14:33
Ambulans Helikopter yaklaşık 20 saat uçarak 13 hastanın naklini gerçekleştirdi

Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Helikopter Ambulans son 1 haftada il içi ve il dışı olmak üzere 13 vakanın naklini gerçekleştirirken, bu nakiller sırasında 19 saat 55 dakikalık uçuş yaptı.


Konuyla ilgili İl Sağlık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “İleri tetkik ve tedavilerinin yapılması amacıyla Tonya ve Vakfıkebir Devlet Hastanelerinden 7 ayrı hasta Ahi Evren Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Düzköy ilçe Hastanesinden 1 hastanın KTÜ Farabi Hastanesine, Kanuni Eğitim ve Araştırma hastanesi Numune Kampüsünden alınan 1hastanın Giresun Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesine, KTÜ Farabi Hastanesinden 2ayrı hastanın Ankara ve Samsun illerine, Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden alınan 1 hastanın Kanuni Eğitim ve Araştırma hastanesine ve Artvin Devlet Hastanesinden alınan 1hastanın İlimiz Fatih Devlet Hastanesine nakil görevleri başarıyla yapılmıştır” denildi.

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 14:33
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