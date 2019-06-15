Ambulans helikopter kalp krizi geçiren hasta için havalandı Sivas’ın Divriği ilçesinde kalp krizi geçiren 64 yaşındaki hasta ambulans helikopter ile Sivas’a nakledildi.

Sivas’ın Divriği ilçesinde kalp krizi geçiren 64 yaşındaki hasta ambulans helikopter ile Sivas’a nakledildi.

Sivas’ın Divriği ilçesinde A.Y. isimli 64 yaşındaki hasta kalp krizi geçirdi. Divriği Devlet Hastanesinde ilk müdahalesi yapılan hasta, hayatı tehlikesi bulunduğu için Sivas’tan kalkan hava ambulansı ile Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine nakledildi. Hasta burada tedaviye alındı.

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