Ambulans helikopter 4 günlük bebek için havalandı

KAYSERİ (AA) - Giresun'da doğumunun ardından kalp damarlarında sorun yaşayan 4 günlük bebek, tedavi için ambulans helikopterle Kayseri'ye getirildi. İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 4 gün önce Giresun'da dünyaya gelen bebeğin kalp damarlarında rahatsızlığı bulunduğu belirlendi. İleri tedavisi ve acil müdahale nedeniyle Kayseri Şehir Hastanesine gönderilmesi kararı alınan bebek için ambulans helikopter talep edildi. Helikopterle Kayseri'ye 3,5 saate getirilen bebek, Kayseri Şehir Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Servisinde tedavi altına alındı.

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