0553 313 94 23

Ambulans askıda kaldı, vatandaşlar üzerine çıkarak dengede tutmaya çalıştı

Kağıthane’de bir hastayı aldıktan sonra yokuşta manevra yapan ambulans askıda kaldı.

01 Ağustos 2019 Perşembe 23:19
Ambulans askıda kaldı, vatandaşlar üzerine çıkarak dengede tutmaya çalıştı

Kağıthane’de bir hastayı aldıktan sonra yokuşta manevra yapan ambulans askıda kaldı. Vatandaşların üzerine çıkarak dengede tutmaya çalıştığı ambulans itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yaklaşık 2 saat sonra kurtarıldı.


Olay, saat 20.30 sularında Kağıthane Hürriyet Mahallesi Akasya Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaşlı bir hastayı alan ambulans sokaktan ayrıldıktan sonra dik ve dar yokuşta manevra yaptı. Ambulans manevra yaptığı sırada dönemeyince sağ ön tekeri kaldırıma çıkarken arka teker askıda kalarak mahsur kaldı.



Vatandaşlar dengeyi sağlamaya çalıştı


Bunun üzerine ambulansın dengesinin sağlanması için vatandaşlar ambulansa asılırken, bazılar da devrilmesin diye aracın üzerine çıktı. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, halatlarla ambulansı sokaktaki kaldırım korkuluklarına bağlayarak dengede tutmaya çalıştı.



2 saat sonra ambulans kurtarıldı


Ambulansta bulunan hasta adam ise, olay yerine sevk edilen başka ambulansa nakledilerek hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen itfaiye kurtarıcı aracı, yaklaşık 2 saat sonra halatların yardımıyla ambulansı askıda kaldığı yerden kurtardı.


Öte yandan ambulansın askıda kaldığını gören vatandaşlar da kurtarma çalışmalarını film izler gibi balkonlarına çıkarak izledi. Kimsenin yaralanmadığı olayda, kurtarılan ambulans olay yerinden ayrıldı. Olay anlatan mahalle sakinleri, “Ambulans hastayı aldıktan sonra dik ve dar yokuşta dönmeye çalıştı ama dönemedi. Bir tane tekeri askıda kaldı” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 23:19
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Zihinsel ve bedensel engelli genç kadına tecavüz eden zanlı yakalandı
    1. Zihinsel ve bedensel engelli genç..
    2. Çin İslam'a savaş açtı!
    3. ABD'ye kaçmak isteyen El Salvadorlu..
    4. Suudi Arabistan ABD vatandaşı doktoru..
    5. Fransa’dan ABD’nin Zarif’e yönelik..
    6. Hindistan'dan Keşmir Vadisi'ne 25 bin..
    7. ABD'nin Afganistan Özel..
    8. Başbakan Orban'dan "von der Leyen"..
    9. İsveç’teki dilenciler belediyeye aylık..
    10. Aydın'da "jeotermal santral" protestosu
    11. Ambulans askıda kaldı, vatandaşlar..
    12. Çatıda mahsur kalan hamile kedi..
    13. Yeni Malatyaspor, Slovenya'dan turla..
    14. Ankara’da “Kıbrıs Resepsiyonu”
    15. Futbol: UEFA Avrupa Ligi
    16. "Geniş Aile Komşu Kızı" filminin özel..
    17. KKTC Milli Günü resepsiyonu
    18. Yeni Malatyaspor UEFA Avrupa Ligi’nde..
    19. İzmir'de göçmen kaçakçılığı operasyonu
    20. Adıyaman'da ev yangını
    21. Yeni Malatyaspor rakibini yıktı geçti!
    22. Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 2...
    23. ABD'den skandal 'güvenli bölge'..
    24. Edirne'de greyderin çarptığı çocuk..
    25. Çocuklarını almaya giden aile kaza..
    26. Gri kategoride yer alan terörist..
    27. Ünlü anketçiye saldırı! Şikayetçi olmadı
    28. İtalyan firması, Suudi Arabistan ve..
    29. Filistin, İsviçre ve Hollanda'nın..
    30. Gri listedeki terörist etkisiz hale..
    Berat Albayrak'tan kabine değişikliği açıklaması!
    Berat Albayrak'tan kabine değişikliği açıklaması!
    İngiltere'den skandal Türkiye çağrısı!
    İngiltere'den skandal Türkiye çağrısı!
    İsrail medyasından bomba iddia! Türkiye'ye F-35 komplosu
    İsrail medyasından bomba iddia! Türkiye'ye F-35 komplosu
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı müjdeyi verdi! Sosyal medya yıkıldı
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı müjdeyi verdi! Sosyal medya yıkıldı
    Azerbaycan Türkiye'den savaş uçağı için yardım istedi
    Azerbaycan Türkiye'den savaş uçağı için yardım istedi

    Günün Karikatürü

    02 Ağustos 2019
    Akılalmaz olay! Okuduğu duayı beğenmeyip imamı dövdüler
    Akılalmaz olay! Okuduğu duayı beğenmeyip imamı dövdüler
    Yunanistan’a resti böyle çekti… 'İstediğiniz kadar konuşun Türkiye arkamızdadır'
    Yunanistan’a resti böyle çekti… 'İstediğiniz kadar konuşun Türkiye arkamızdadır'