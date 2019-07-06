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Ambulans alev aldı, sağlık personeli hastayı alevler içinden kurtardı

Antalya’da hasta taşıyan ambulans çıkan yangın sonucu cayır cayır yandı.

06 Temmuz 2019 Cumartesi 18:48
Ambulans alev aldı, sağlık personeli hastayı alevler içinden kurtardı

Antalya’da hasta taşıyan ambulans çıkan yangın sonucu cayır cayır yandı. Hastayı alevler arasından çeken 3 sağlık personelinin ellerinde yanıklar olduğu öğrenildi.


Edinilen bilgiye göre olay, saat 16.45 sırasında Muratpaşa ilçesi Konuksever Mahallesi 786 Sokak üzerinde meydana geldi. İhbar üzerine sağlık sorunu yaşayan bir hastayı hastaneye götürmeye gelen 07 AGD 703 plakalı ambulanstaki 3 sağlık personeli hasta kişiye evde müdahale yaptı. Sağlık ekibi durumu kötü olan hastayı hastaneye götürmek için sedye ile ambulansa bindirdi. Hasta ambulansa alındığı sırada, oksijen tüplerinin olduğu bölümden dumanlar yükselmeye başladı ve araç alev aldı. Ambulansın alev aldığını gören çevredekiler, yangına kısa sürede müdahale etti. Sağlık ekibi alevlerin arasından hastayı dışarı çıkarmayı başardı. Hasta ve elleri yanan sağlık personelleri başka bir ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yanan ambulans, olay yerine çağrılan itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Ambulansın arka ve ön bölümü kullanılamaz hale geldi. Araçta zaman zaman patlamaların olduğu görüldü.



Elleri yandı


Yangın anı ve söndürme çalışmaları çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Görgü tanığı Selma Köktaş, “Hastanın durumu ağırlaşmıştı. Ambulans çağırdık. Ambulansa alındığı esnada tüplerin yanından yangın çıktı. Hemşireler dışarı çıkıp ardından sedye ile hastayı dışarı çektiler. Yangını söndürmek için tüp getirdik ama söndüremedik. Alevler büyüdü, ambulansı sardı. Hastayı çekerken içeride alevler vardı. Hemşirelerimizin elleri yandı“ dedi.

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Haber Tarihi: 06 Temmuz 2019 Cumartesi 18:48
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