Her şartta Türkiye karşıtı!.. Amberin Zaman, Ruslar ile birlikte Erdoğan’a hücum etti

Trabzon’daki Ayasofya tekrar cami olarak açılınca “yüreğine hançer saplanan”, Charlie Hebdo dergisinin Peygamber Efendimize saldırısını bile “Peygamber Efendinin” gibi saygısızca ifadelerle ele alıp Türkiye’ye hücum etmek için kullanan ve türlü terörist güzellemeleri çeken Amberin Zaman şimdi de Ruslarla birlikte Türkiye’ye yüklendi.

“RUSYA SULTAN’IN TERÖRİSTLERİNİ EZMEYE KARAR VERDİ”

Amberin Zaman’ın Tahran’daki görüşmeyi ele aldığı yazısı, yazısındaki ifadelere bazı eklemelerle Russia Insider tarafından paylaşıldı.

Amberin, “Erdoğan Putin’den İdlib konusunda sevgi görmedi” başlığıyla yazısına girişirken Ruslar bu serlevhaya, “Rusya Sultan’ın teröristlerini ezmeye karar verdi” ibaresini de ekledi. Rus kaynak ayrıca, “Gelmekte olan İdlib savaşı ayrıca Moskova ile Ankara’nın istekleri arasındaki bir savaş olacak” ifadesini kullandı.

TÜRKİYE’Yİ KÖTÜLEMEKLE UĞRAŞTI

Daha evvel de Türkiye aleyhinde çarpık yayınlarıyla bilinen Rus kaynağına meze olmuş yazısında A. Zaman devamla, rejimin şimdiki hedefinin, el-Kaide ile bağlantılı Heyet Tahrir eş-Şam hakimiyetinde olduğunu vurgularken, rejimin en beter terör faaliyeti yürütmesine dikkat çekmeyip aleyhinde ifadeye yer vermeden adeta Esed tarafını planında haklı gibi lanse etti.

Tahran görüşmesinde Erdoğan’ın “duygusuz bir yüz ifadesiyle” ateşkes yapılması önerisine, Putin’in “buz gibi ifadeyle (yapılmış) sert bir cevapla” yanıt verdiğini yazarken, Başkan Erdoğan’ın Heyet Tahrir eş-Şam’a silah bırakma çağrısı yaparken de Hasan Ruhani’nin keyifli bir biçimde güldüğüne dikkat çekti.

Yazının sonunda ise, Putin’in Suriye konusundaki taktiği denetimi altına aldığını ifade eden bir nakil ile nokta koydu.

Rus kaynağın ilave yaptıklarını ifade etmeden doğrudan A. Zaman’ın yazısı gibi yayın yapmasındaki ahlaksızlık bir yana... Amberin Zaman’ın yazı boyunca Türk tarafını kötüleyen ve karşı cepheyi haklı konuma oturtan tavrı da dikkat çekti.